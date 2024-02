"AMADEUS ANCHE IL PROSSIMO ANNO A SANREMO? NO, HA GIÀ DATO" – ‘GNAZIO LA RUSSA ATTACCA GLI ARTISTI CHE HANNO PARLATO DEL CONFLITTO A GAZA DAL PALCO DELL'ARISTON: "IL FESTIVAL È ENTRATO NELLA VICENDA A SENSO UNICO, È L'ELEMENTO PEGGIORE" – IL MAI PALUDATO PRESIDENTE DEL SENATO RIVELA: "LA PRIMA SERA MI SONO ADDORMENTATO. LA CANZONE CHE HO APPREZZATO DI PIÙ È QUELLA DI ROSE VILLAIN. QUELLA DI ANGELINA MANGO È CARINA, NON CREDO PASSERÀ ALLA STORIA…”

LA RUSSA, SANREMO A SENSO UNICO SULLA VICENDA ISRAELE-PALESTINA

(ANSA) - "Un festival con una punta dolorosa, quella di essere entrato nella vicenda israeliano-palestinese a senso unico. Quello è l'elemento peggiore di tutto il festival. Il festival o non entrava sul tema o, se ci entri, devi entrarci in maniera equilibrata.

Non puoi affidare il tema a un cantante che pronuncia una frase a senso unico. I cantanti possono dire quello che vogliono, ma devono essere corretti. O almeno c'è il dovere di chi conduce di equilibrare". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 commentando quanto avvenuto sul palco del Festival di Sanremo.

Da "Un Giorno da Pecora" - Rai Radio1

SANREMO, LA RUSSA: PEZZO CHE MI E’ PIACIUTO DI PIU’ ROSE VILLAIN, ANGELINA MANGO? CANZONE SIMPATICA MA NON CREDO ENTRERA’ NELLA STORIA; PIU’ FACILE RIFORMA PREMIERATO CHE QUELLA DEL FESTIVAL

Il festival di Sanremo? “Ho visto la serata delle cover che mi è piaciuta molto. La prima sera avevo tentato, mi ero collegato ma mi sono addormentato. La canzone che ho apprezzato di più è quella di Rose Villain invece, quella di Angelina Mango è carina come canzone, molto orecchiabile, non credo passerà alla storia ma è un pezzo simpatico e carino, così come lo era quella di Geolier”.

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha commentato il festival di Sanremo. Come valuta le polemiche sul televoto? “Il sistema migliore secondo me è quello che si utilizzava una volta, con le giurie chiuse in una stanza che non potevano neanche vedere il video così da poter dare il giudizio solo sulle canzoni: io tornerei a quel sistema lì.

Il sistema dei call center è imperfetto – ha spiegato La Russa a Un Giorno da Pecora - preferirei un sistema a giuria scelta con i criteri dei sondaggi”. E’ più facile – hanno chiesto scherzando i conduttori – la riforma del premierato o quella di Sanremo? “Penso sia più facile la riforma del premierato che quella del Festival”, ha risposto ironico La Russa a Rai Radio1.

SANREMO, LA RUSSA: TWEET FASSINO SU PAROLE GHALI? A SINISTRA LO LINCIANO PERCHE’ HA DETTO COSE DI BUONSENSO

Il tweet di Piero Fassino sulle parole di Ghali di ieri? “A sinistra lo stanno linciando perché ha detto una cosa di buonsenso”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha commentato il festival di Sanremo.

SANREMO, LA RUSSA: AMADEUS ANCHE IL PROSSIMO ANNO? NO, CON TUTTO IL RISPETTO HA GIA’ DATO; MI E’ PIACIUTA MANNINO; LEI IN CONDUZIONI CON FIORELLO? MI PIACEREBBE, SAREBBE BELLA COPPIA (VIDEO)

Se confermerei Amadeus per il prossimo Sanremo? “No, con tutti il rispetto ha già dato, accontentiamolo visto che ha detto che vuole andare via. Intanto non credo mai alla totale sincerità di chi dice ‘non tornerò più’, a volte si dice perché si pensa di non esser confermati”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha commentato il festival di Sanremo.

Chi vorrebbe vedere l’anno prossimo in conduzione all’Ariston? “Non ho una preferenza particolare ma quella ragazza, Teresa Mannino, mi è simpatica. Credo, ma non sono sicuro, di averla conosciuta circa 25 anni fa, in uno spettacolo fatto per una cinquantina di persone, in un evento non politico”. Allora come vedrebbe la coppia Mannino-Fiorello per Sanremo 2025? “Dai, mi piacerebbe – ha detto La Russa.

