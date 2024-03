26 mar 2024 18:12

"AMADEUS È UN VALORE AGGIUNTO, LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO È IN CORSO" - IL COMUNICATO STAMPA DELLA RAI IN MERITO AL FUTURO DEL CONDUTTORE: "NON È CERTAMENTE PER LA RAI IL 30 MARZO LA DATA DI SCADENZA DELLA TRATTATIVA" (IL CONTRATTO DEL CONDUTTORE SCADE AD AGOSTO) - IL DAGOREPORT: “AMA” ACCETTERÀ LA DOVIZIOSA OFFERTA DI “DISCOVERY” O RESTERÀ IN RAI A CONDURRE I GIOCHINI PRESERALI? L’ALTERNATIVA PROPOSTA DAGLI AMERICANI È MOLTO SUCCULENTA: OLTRE A UN’ABBONDANTE PIOGGIA DI DENARO, PREVEDE LA CONDUZIONE DI UN GAME SHOW PRE-SERALE E ALCUNE PRIME SERATE. MA, SOPRATTUTTO, LA NASCITA DI UNA MINI-SANREMO...