"ANCHE NOI QUI AL BARETTO SIAMO PASSIBILI DI DENUNCIA...” – FIORELLO IRONIZZA IN DIRETTA SOCIAL SUL DECRETO ANTI-RAVE DEL GOVERNO CHE PREVEDE PENE FINO AI 6 ANNI DI RECLUSIONE – “SE C'È UNA COSA DA FERMARE SONO LE RIUNIONI DI CONDOMINIO" – L’ATTORE ANDREA PENNACCHI (CHI?): “SUGGERIMENTO PER I TOXI CHE ORGANIZZANO RAVE PARTY: APPENDETE BANDIERE DI SALÒ, BUSTI DEL DUCE E FASCI LITTORI QUA E LÀ NEL CAPANNONE, STARETE IN UNA BOTTE DI FERRO”

Da repubblica.it

FIORELLO 2

"Anche noi qui al baretto siamo passibili di denuncia... - ha scherzato Fiorello commentando la stretta sui rave del governo che prevede pene fino ai sei anni di reclusione - Se c'è una cosa da fermare sono le riunioni di condominio".

In diretta su Instagram dove ha riportato la sua Edicola insieme agli amici del baretto (in attesa di debuttare dal 7 novembre su Raiplay e dal 5 dicembre su Rai 2) lo showman passa dall'ironia alla riflessione seria: "Con tutti i problemi che abbiamo elettricità, aumento di tutto... questa è la strategia dello spostare l'attenzione, i problemi sono altri". Fiorello ha parlato in diretta anche del ponte sullo stretto di Messina tornato in auge con il nuovo governo: "Prima di fare il ponte - ha detto - facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar".

RAVE PARTY MODENA

Sono molti gli artisti che in queste ore hanno scelto i social per fare sentire la loro sul decreto voluto dal governo Meloni: da Fiorella Mannoia allo stesso Morgan, chiamato dal sottosegretario Sgarbi che lo vorrebbe come capo di un dipartimento dedicato alla musica.

andrea pennacchi

Anche l'attore Andrea Penacchi (Petra, Tutto chiede salvezza) è intervenuto su Twitter a proposito dei rave. "Suggerimento per i toxi che organizzano #raveparty: appendete bandiere di Salò, busti del duce e fasci littori qua e là nel capannone, starete in una botte di ferro".

RAVE PARTY MODENA RAVE PARTY MODENA