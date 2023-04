"ANCORA OGGI ESCONO TITOLI CHE RECITANO 'LA RAPPER DELLA BODY POSITIVITY'. COME SE FOSSI SOLO UNA PERSONA GRASSA E NON UNA MUSICISTA" - LA RAPPER IRPINA BIGMAMA, PSEUDONIMO DI MARIANNA MAMMONE, S'E' ROTTA LE PALLE DI ESSERE ASSOCIATA SOLO ALL'INCLUSIVITÀ: "PUÒ DIVENTARE UN MARCHIO DA CUI NON TI LIBERI PIÙ. MI PONEVO PROBLEMI SULLA MIA SESSUALITÀ QUANDO ERO PICCOLA E ABITAVO IN UN PAESINO IN PROVINCIA DI AVELLINO. MA APPENA MI SONO TRASFERITA A MILANO, HO COMINCIATO A…"

Quando è salita sul palco di Sanremo al fianco di Elodie, BigMama (la rapper Marianna Mammone, 23 anni) era convinta di «farsela sotto». […] Elodie l’aveva notata l’anno scorso al concerto del Primo Maggio, dove aveva colpito tutti per la sua energia: indossando un abito aderente che ne esaltava le curve, si era rivolta direttamente ai bulli che da ragazzina la tormentavano per il suo peso, trasformandosi in una paladina dell’inclusività.

[…]«Non c’era nulla di scritto, sono andata a braccio, ripetendo gli stessi insulti che urlavano a me: “Cicciona”, “Fai schifo”, “Nasconditi”. Credo che il mio gesto sia rimasto perché è stato coraggioso». Prendere posizione, però, può essere un’arma a doppio taglio, osserva. «Può diventare un marchio da cui non ti liberi più. Ancora oggi escono titoli di giornale che recitano “La rapper della body positivity pubblica una nuova canzone”. Come se fossi in primis una persona grassa, e in seconda battuta facessi anche musica». […]

«Per me l’attivismo si fa essendo: io vivo, canto, amo, ballo e vado in palestra essendo una persona grassa... L’altro giorno ho postato una foto in costume: l’ho fatto perché mi andava, ma anche perché spero che una ragazzina sovrappeso, vedendola, l’estate prossima al mare farà come me».

[…] Ai tradizionalisti legati a un modello di femminilità lontanissimo dal suo, BigMama replica che «il modo in cui parlo o come mi vesto non mi rende certo più o meno donna: nel 2023 possiamo essere tutto ciò che vogliamo, senza contraddizioni». Una massima che applica anche nella vita reale: non ha mai fatto mistero di essere fidanzata con una ragazza ed è fieramente parte della comunità Lgbtqia+.

«Mi ponevo problemi sulla mia sessualità quando ero piccola e abitavo in un paesino in provincia di Avellino. Ma appena mi sono trasferita a Milano per l’università, ho cominciato a vivere la mia vita senza paranoie». […]: «Purtroppo per gli uomini gay è più complicato... L’Italia non è ancora pronta, ci sono ancora troppi stereotipi legati alla mascolinità: per una parte del pubblico, spesso un cantante o un attore che fa coming out perde credibilità».

