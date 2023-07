"AVEVA SCOPERCHIATO I MISTERI SUL CASO USTICA E POI E’ STATO COMPLICE SU COVID E VACCINAZIONI" – L’INDEGNO SCIACALLAGGIO NO VAX SULLA MORTE DI ANDREA PURGATORI – “LA SFOLTITA PROSEGUE. L’ENNESIMO ODIATORE ULTRAVAX CHE SE NE VA PER MALORE O MALATTIA FULMINANTE. ANCORA NEGATE LA CORRELAZIONE? OK, ALLORA È IL KARMA”

Estratto dell’articolo diDavid Puente per open.online

La morte di Andrea Purgatori, giornalista e conduttore di Atlantide su La7, ha dato il via a una serie di interventi social che agitano gli ambienti No Vax rilanciando lo slogan “nessuna correlazione”. Sotto il tweet di Raffaella Regoli, giornalista del programma televisivo Fuori dal Coro (Mediaset) particolarmente seguito da questi ambienti, si riscontrano diversi commenti con le emoji delle siringhe al fine di associare il decesso del conduttore con le vaccinazioni anti Covid, mentre altri accusano il giornalista di essere «stato complice su Covid e “vaccinazioni”».

C’è chi va oltre, cogliendo la notizia con gioia scrivendo «Pro siero .. quindi fottesega… avanti con la pulizia…», mentre altri contestano la giornalista di Fuori Dal Coro per il suo tweet: «Brava Regoli il tuo obbiettivo raggiunto a lei non frega nulla della morte di Purgatori. Voleva scatenare l’odio». Quelli nel tweet di Regoli sono solo alcuni esempi.

«Il tempo è galantuomo» scrive via Facebook Paolo Pace, già esponente del partito Ancora Italia e successivamente candidato alla Camera con Italia Sovrana e Popolare, condividendo gli screenshot riguardanti il decesso di Purgatori e quelli relativi ai suoi interventi critici contro i No Vax nel corso della pandemia Covid-19. Nello screen leggiamo il seguente commento: «L’ennesimo odiatore ultravax che se ne va per malore o malattia fulminante. Ancora negate la correlazione? Ok, allora è il karma».

Commenti simili si riscontrano all’interno del gruppo Facebook Danni Collaterali in un post di cordoglio pubblicato dal suo amministratore, l’ex senatore Gianluigi Paragone: «Un altro mercenario in meno» scrive l’utente Filippo, «La sfoltita prosegue» commenta Lucia, «Bravo e serio. Rip» pubblica l’utente David, «Eppure ci credeva nel siero magico» scrive un’altra utente condividendo lo screenshot dell’intervento Twitter di Purgatori dove definiva i medici No Vax criminali.

La lista degli interventi prosegue con il gruppo Telegram Gli amici di Radio Radio (l’emittente che nel corso della pandemia Covid-19 ha ospitato personaggi controversi sulla vaccinazione e non solo) dove un utente condivide il post del canale La civetta bianca in cui vengono elencate le citazioni di Andrea Purgatori a favore delle vaccinazioni con una nota finale: «Andrea Purgatori schiatta questa mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia».

«Il merito è del vaccino» scrivono come “citazione” nel canale Telegram Resistenza Attiva. Un post particolarmente condiviso da noti gruppi è quello del complottista Ugo Fuoco (ne parliamo qui, qui e qui), lo stesso che festeggiò la morte di David Sassoli:

