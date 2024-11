https://video.corriere.it/spettacoli/ballando-selvaggia-lucarelli-punge-ancora-sonia-bruganelli-grazie-alla-tua-pubblicita-mi-sono-comprata-un-elicottero/b3b025c8-9106-4084-bff5-3279fddd6xlk

Ivan Rota per Dagospia

selvaggia lucarelli

A Ballando con le Stelle, Paolo Belli ha iniziato a leggere la classifica generale, ma Guillermo Mariotto lo ha interrotto. Milly Carlucci l’ha subito zittito. Non è la prima volta che la conduttrice interviene nei confronti del giurato anche se tiene molto a lui. “Perché ho scelto Guillermo Mariotto? Lui è un uomo ricco di fantasia con un anima latina complessa, ci sono tante cose in lui. Stiamo parlando di una persona con una grande cultura. Guillermo ha una visione collaterale delle cose. Io capisco il suo senso dello zero, perché se sopravvivi ai suoi zero significa che getti il cuore oltre l’ostacolo”.

Flirt tra Anna Lou Castoldi e Nikita a Ballando con le stelle? Ci sarebbe del tenero tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. I due si sarebbero avvicinati dietro le quinte di Ballando e si scambierebbero tenerezze in privato. A svelarlo è stata Rossella Erra che però ha precisato: “Non voglio etichettare il loro rapporto”.

Secondo ormai tutti Bianca Guaccero e Giuseppe Pernice sono una coppia: si sono baciati e lei ha confessato: “Tra noi c’è molta affinità, chimica e alchimia e questo è venuto in maniera naturale e non l’abbiamo costruito. Se c’è trippa per gatti? Lo scoprirete“. Ma c’è chi pensa altro.

sonia bruganelli

Durante una diretta social , Simone Casula (che lo scorso anno ha ballato con Rosanna Lambertucci) ha chiesto a Lucrezia Lando: “Non stai registrando adesso vero? Senti, ma cosa ne pensi tu della coppia che è nata quest’anno nel programma? Cioè del loro amore che è nato, che ne dici?“. L’ex ballerina del programma ha risposto: “Che ti devo dire. Amo, cioè, io sapevo altro, cioè nel senso… Quello che sai tu, so io. Quindi in realtà. Ecco sì, parliamo così, cerchiamo di capirci senza dire nulla”.

Poi sui social, accortasi dell’ allusione, ha spiegato: “In realtà non volevo alludere a nulla se non al fatto che non essendo nel programma quest’anno, non possiamo né io e né Simone sapere se loro sono davvero una coppia. Ma non ci sono retroscena, non ci dicono nulla e non sappiamo niente”. Ma che voleva dire?

elettra lamborghini

Strano vedere Asia Argento tra il pubblico per la figlia Anna Lou per chi c’era ai tempi in cui era lei la concorrente a Ballando, ossia otto anni fa: Anna Lou é corsa da lei portandole una rosa bianca.

Selvaggia Lucarelli prima di giudicare il ballo di Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina ironica: “Volevo ringraziarla pubblicamente. Perché grazie alla pubblicità che ha fatto alla mia newsletter nell’ultima puntata, questa settimana mi sono comprata un elicottero. Se la fai anche stasera mi compro il tuo jet privato!“. É Sonia: “Non ce l’ho più l’aereo privato, mi dispiace“.

Poi la Lucarelli ha di nuovo cercato di provocarla, ma inutilmente: “Non ce l’hai più? Ah, hai dovuto venderlo dopo la separazione da tuo marito. Che dire… mi auguro che questa sera tu non la prenda come una cosa personale, perché direi che è oggettivo. Non si può dire che sia stato bello quello che abbiamo visto. Qui il problema è che manca proprio la crescita. Ok, è vero che il tuo maestro è diventato papà e avete avuto meno tempo per provare, però non si va né avanti, né indietro. Sei rimasta ferma dove eri alla prima puntata e adesso”.

elettra lamborghini copia

Un infortunio per Anastasia Kuzmina. La diagnosi è distorsione della caviglia. Causata da una brutta caduta proprio durante la prima coreografia con Francesco Paolantoni. Lei nel balletto rimane sdraiata su un divano a centro pista mentre lui le gira intorno. Ne esce comunque una bella esibizione.

chiara ferragni

Il momento “drama” è di Tommaso Marini: “La superficialità delle persone mi ha fatto male e quando la vedo ancora oggi mi fa venire rabbia. Questo però mi ha reso più forte. Con i successi nello sport ho iniziato ad avere più consapevolezze ed essere più sicuro. Perché la società è una stronza, se la prende con i più deboli, quando tu diventi più forte ti accetta. Io mi sono aiutato molto nella mia carriera e nell’essere meno insicuro e nel piacermi di più e nel vedermi bello”.

Voci di screzi e litigi tra Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Lei ha detto: “Dopo un po’ di vicissitudini direi che adesso stiamo lavorando molto bene. Ci siamo sistemati su alcune cose, questo sì, devo ammetterlo ed è innegabile. Non ci conoscevamo e ci dovevamo conoscere e capire bene. Detto questo, devo anche aggiungere che ormai da settimane stiamo lavorando bene e non ci sono problemi“.

Su Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. “Quello che vediamo da due settimane è troppo Tripoli-centrico, vediamo molto lei e meno Barbareschi” dicono Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. “Sono stati eccellenti, ragazzi scusate”, afferma Alberto Matano.

federica pellegrini angelo madonia

E durante la prima esibizione di Tommaso Marini, la sua ballerina indossava una t shirt con le scritte che lo sportivo da piccolo si è sentito rivolgere spesso: “Fragile, debole, illuso”. Sul retro aveva scritto: “Non riuscirai mai“. Selvaggia Lucarelli ha qui evocato Chiara Ferragni: “Oddio per un attimo, prima che tu ti girassi ho temuto che avessi scritto sulla schiena ‘Sentiti libera’“.

Poi lo ha fatto di nuovo. Tommaso Marini scherzando ha detto di essere interessato a Selvaggia Lucarelli. Lei: “La mia relazione comincia ad essere un po’ affollata. Partito il turco mi sistemo nelle Marche. Le Marche sono un mondo da scoprire? Ma anche il mio fidanzato è marchigiano”. Il ballerino ha risposto: “Ok perfetto allora facciamo un menage a trois“.

anna lou castoldi nikita

Poi Marini vorrebbe che Selvaggia indagasse su di lui e la Lucarelli ha ritirato in ballo la Ferragni: “Ma sei sicuro che vuoi che io indaghi su di te? Ti piace? Guarda, l’ultima su cui ho indagato si è presa una bella multa dall’Antitrust. Quindi direi che non ti conviene proprio“.

Come ormai di prassi con i ballerini per una notte, Paolo Belli ha proposto un contratto ad Elettra Lamborghini per tornare come concorrente nella prossima edizione: “Io lo farò solo con il mio Moreno, perché mi sono trovata bene e mi ha fatto girare come una trottola. Lo farò solo con Moreno Porcu! Devo firmare? Oddio ma quando lo farete? Io non so nemmeno se sarà vivo l’anno prossimo. La mia psicologa mi dice sempre di vivere nel qui ed ora. Ma come devo firmare? Non so ancora cosa farò l’anno prossimo“. Selvaggia l’ ha poi colpita e affondata: “Dai dillo che è il cachet il problema“. Elettra ha poi firmato.

tommaso marini tommaso marini tommaso marini tommaso marini federica nargi

sonia bruganelli sonia bruganelli 3 selvaggia lucarelli 1 bianca guaccero giovanni pernice