Ivan Rota per Dagospia

Rosanna Lambertucci sorprende. Selvaggia la fulmina: Hai uno spacciatore?

“Dici di avermi visto fare cose meravigliose? Zazzaroni, ma tu ti droghi!”. Come sempre Teo Mammucari la spara grossa. E Selvaggia Lucarelli: “Teo, sei il concorrente più ostico. Dici tutto e il contrario di tutto, tiri fuori cose anche gravi e poi te la cavi con l’alibi dello scherzo, vero oppure no. Alla fine io di te e del tuo percorso qui dentro non ho capito una minchia!”

Ed ecco Max Giusti, ex di Selvaggia Lucarelli, ballerino per una notte. Ricordiamo un aneddoto: Teo Mammucari, era proprio con Selvaggia e Max Giusti quando si sono conosciuti in un ristorante romano: “Vi devo raccontare una cosa che non sa nessuno. Anni fa io ho rivisto lui e mi è venuto incontro dicendo ‘sta zitto, Selvaggia mi ha lasciato e si è messa con un amico mio. Si è messa con lui e devo superare sta cosa’. Io gli ho detto ‘ma che sei matto che mi vieni a dire a me sta cosa? Me l’hai rubata. La prima volta che siamo usciti io e lei tu ti sei messo in mezzo e vi siete messi insieme’. Comunque lui stava parecchio giù di morale“.

Max Giusti ha precisato: “Io devo dare uno scoop! Il ristorante dove tutto è successo non è Il Rubagalline, ma La Mucca Allegra! E sì, è vero che con Selvaggia la prima sera abbiamo ballato“.

E persino Carolyn Smith si adira dopo l’ esibizione di Carlotta Mantovan e dice: “Ho paura di usare delle parole che ti possano offendere, mi sento come sulle montagne russe”. Si riferisce al pianto della concorrente in una puntata: non aveva accettato alcune parole usate dai giurati per valutare le sue performance

Tutti in finale, ma é stata la serata di Simona Ventura che ha parlato di un periodo difficile vittima di catene sentimentali. Ha detto: “Penso si possa parlare di depressione, sono caduta in un buco nero che mi ha allontanata perfino dai miei figli. Quando la persona che ami ti scredita e sminuisce, finisci per credere davvero di non valere niente. È successo anche a me, complice forse il fatto che all’epoca non riuscissi più a lavorare come un tempo”. Grande Simona.

Ha poi aggiunto in studio: “Sono finita in un buco nero e io volevo reagire, anche se non riuscivo, quella cosa di Nicolò (il figlio aggredito in discoteca) mi ha dato la forza. Voi a casa, trovate la forza dentro di voi, chiedete aiuto!“.

E Rossella Erra, che ha vissuto una situazione simile, si é commossa: “Non mi sentivo più una donna, ma se non fossi stata lasciata, sarei ancora lì e non avrei incontrato mio marito, l’uomo che mi ha salvata”. Singhiozzi sparsi.

Ma il momento piú commovente e natalizio é stato quello che ha visto Wanda Nara e Pasquale La Rocca nei panni di scatenati elfi di Babbo Natale. Alla fine dell’ esibizione, i cinque figli di Wanda Nara con il di lei marito Mauro Icardi salgono in pista per abbracciare la mamma.

