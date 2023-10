"BEVEVO 7 LITRI E MEZZO DI VODKA AL GIORNO, LO FACEVO PER NOIA, FINO A QUANDO NON HO CAPITO CHE MI STAVO UCCIDENDO"

"BEVEVO 7 LITRI E MEZZO DI VODKA AL GIORNO, LO FACEVO PER NOIA, FINO A QUANDO NON HO CAPITO CHE MI STAVO UCCIDENDO" - IL PISELLONICO TOMMY LEE RACCONTA COM'È RIUSCITO A DIVENTARE SOBRIO DOPO ANNI DI SESSO, DROGA E ROCK 'N' ROLL CON I MOTLEY CRUE - "LA SVOLTA NEL 1990, IO E GLI ALTRI DELLA BAND CI SIAMO GUARDATI IN FACCIA E CI SIAMO DETTI: SE CONTINUIAMO COSÌ, QUALCUNO NON SI SVEGLIERÀ DOMANI MATTINA. È RIDICOLO" - "NON POSSO CREDERE CHE, DOPO TANTO FUMARE, BERE, IL DOTTORE MI ABBIA DETTO CHE..."

Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

tommy lee

È sobrio da un anno e visto il suo passato, è già un successo. Ma questi traguardi sono un’arma a doppio taglio per Tommy Lee «perché resisto per un anno, poi sono così entusiasta di avercela fatta che vado a festeggiare», ha raccontato il leader dei Mötley Crüe a Bill Maher, […] E nel suo caso «fare festa» significa bere fino quasi a stare male, come quando si scolava due galloni di vodka al giorno ([…], parliamo di sette litri e mezzo più o meno).

«L’alcol ti frega, è davvero strano - ha spiegato Lee - perché è facile innamorarsi del modo in cui ti fa sentire rilassato. Ma poi all’improvviso ti rendi conto che stai bevendo due galloni di vodka al giorno». […]

motley crue

«INCREDIBILMENTE A POSTO»

«Ma allora hai un fegato di amianto», ha replicato il conduttore. «È quel che dico io», ha ammesso Lee, […] «Ho fatto un esame completo, una di quelle body scan totali dalla testa ai piedi e non posso credere che, dopo tanto fumare, bere e le altre cose stupide o divertenti che ho fatto, il dottore mi abbia detto che sono a posto. E io: “sicuro? C’è davvero il mio nome lì sopra gli esami? Non è che sono di un qualche giapponese?” Perché è impossibile, cazzo».

tommy lee brittany furlan

Gli anni di stravizi hanno riguardato anche i Mötley Crüe (la band che ha fondato nel 1981 con Nikki Sixx), fino alla svolta nel 1990. «Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: ok ragazzi, se continuiamo così, qualcuno non si sveglierà domani mattina. È ridicolo».

LA MOGLIE DECISIVA

Ma la decisione di provare sul serio a smettere di bere è arrivata grazie alla quarta moglie Brittany Furlan, che ha sposato nel 2019. «Bevevo per noia, fino a quando non ho capito che mi stavo uccidendo. Mi ha aiutato mia moglie, quando ci siamo conosciuti mi ha detto: "baby, credo di non aver mai conosciuto nessuno che beve così tanto, mi fai paura”. Prima mi capitava di smettere e poi ricominciare, perché volevo divertirmi, ma Brittany era davvero preoccupata e questo mi ha spinto a uscirne». E per ora la scelta della sobrietà pare funzionare.

