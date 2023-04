"BOLLICINE" COMPIE 40 ANNI! - IL SESTO ALBUM DI VASCO ROSSI, CHE CONTIENE CANZONI INDIMENTICABILI COME " VITA SPERICOLATA" "UNA CANZONE PER TE" E "BOLLICINE" FU PUBBLICATO IL 14 APRILE DEL 1983 E DIVENNE UN SUCCESSO IMMEDIATO - ALL'EPOCA DELLA PRIMA PUBBLICAZIONE FU IL DISCO PIÙ VENDUTO DELL'ANNO, CON OLTRE UN MILIONE DI COPIE E TRASFORMÒ "BLASCO" IN UNO DEI PUNTI DI RIFERIMENTO DELLA CANZONE ITALIANA - PER FESTEGGIARE IL 40ESIMO COMPLEANNO, IL ROCKER DI ZOCCA HA ANNUNCIATO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Ernesto Assante per www.repubblica.it

VASCO ROSSI

Provate a metterle in fila nell’ordine che volete: Vita spericolata, Una canzone per te, Portatemi Dio, Deviazioni, Giocala, Mi piaci perché, Ultimo domicilio conosciuto. Mescolatele nella vostra playlist, tanto il risultato non cambia, ascolterete comunque un album che giusto oggi festeggia quarant’anni di vita, intitolato proprio Bollicine, pubblicato il 14 aprile del 1983.

VASCO ROSSI 1

Sì, stiamo parlando di Vasco Rossi, di quello che per lui era già il sesto album, […] che contribuì a trasformarlo in una mega star. I numeri parlano chiaro, oltre un milione di copie vendute certificano il successo dell’album, ma per tutti è una canzone in particolare a superare anche i numeri di vendita, ovvero Vita spericolata, […].

VASCO ROSSI 45

[…] Se i due dischi precedenti, Siamo solo noi e Vado al massimo, erano già stati in grado di farlo uscire dallo stato di “artista di culto” e portarlo all’attenzione del grande pubblico, Bollicine è obiettivamente l’album della svolta, il disco che con la forza di una solidissima band alle spalle porta Vasco a diventare uno dei punti di riferimento della nuova canzone italiana che negli anni Ottanta raggiungerà il massimo equilibrio tra arte e originalità, tra qualità e successo popolare. Per festeggiare l’anniversario, […]esce Bollicine 40° Rplay special edition, in tre formati, CD, vinile e box in edizione limitata e numerata.

