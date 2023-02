24 feb 2023 19:50

IL "CALIFFO DELL’ATAC" DI NUOVO NEI GUAI! L’AUTISTA EZIO CAPRI, CHE SI ESIBIVA COME SOSIA DI CALIFANO NEI RISTORANTI, È STATO CONDANNATO PER I SOLDI RUBATI AL PARCHEGGIO – NON SOLO SI ESIBIVA NELLE BALERE DEI CASTELLI ROMANI MENTRE ERA FORMALMENTE IN MALATTIA MA IL SOSIA DEL CALIFFO TRASFERITO IN SERVIZIO AL PARCHEGGIO DI PIAZZALE DEI PARTIGIANI, INTASCAVA I SOLDI VERSATI DAI ROMANI INVECE DI CONSEGNARLI ALL’AZIENDA…