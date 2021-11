"CARTABIANCA, MA UN PO' OPACA", CELENTANO ATTACCA LA BERLINGUER E PENSA AL RITORNO IN TV - "CARA BIANCA, IERI SERA CON PARAGONE NON MI SEI PIACIUTA PER NIENTE MENTRE A POCHI MINUTI DI DISTANZA IL BRAVO FLORIS A 'DI MARTEDÌ' TI DAVA UNA LEZIONE DI GRANDE DEMOCRAZIA PARLANDO DI CIÒ CHE REPORT AVEVA SVELATO CON L'AUTORE DEL PROGRAMMA INVESTIGATIVO SIGFRIDO RENUCCI. STO PENSANDO DI TORNARE IN TV CON UN PROGRAMMA DAL TITOLO: ''IL CONDUTTORE'' E BIANCA BERLINGUER SARÀ IL PRIMO OSPITE..."

CELENTANO 19

(Adnkronos) - "Cara Berlinguer, ieri sera con Paragone non mi sei piaciuta per niente". Adriano Celentano pubblica oggi sui suoi social un messaggio in cui critica Bianca Berlinguer e annuncia di pensare ad un ritorno in televisione con un programma dal titolo 'Il Conduttore'.

bianca berlinguer

"E tu sarai il primo ospite...", dice rivolto alla conduttrice di 'Carta Bianca'. "'Carta bianca' ma... un pò opaca", esordisce Celentano. "Ho sempre pensato che il mestiere del conduttore è quello che più di tutti ha una grande responsabilità verso i telespettatori. Ossia, quella di valorizzare nel modo più obiettivo il pensiero dei propri ospiti e farlo arrivare nelle case degli italiani nel modo più comprensibile.

Ma tu cara Berlinguer, ieri sera con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco 'Bianca'... Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua di trasmissione. L'hai investito come si fa nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì.

asso adriano celentano

E quando Paragone ti ha chiesto: 'allora vuoi dirmelo tu quello che devo dire'? Tu continuavi a inveire e a quel punto lui ha pensato bene di mettersi il bavaglio. E qui scatta inesorabilmente l'atto più violento: la sua immagine viene brutalmente cancellata. Mentre a pochi minuti di distanza il bravo - Floris 'Di Martedì' - senza nemmeno accorgersi, ti dava una lezione di grande democrazia. non solo ha parlato di ciò che report ha svelato, ma ha addirittura invitato l'autore del programma investigativo Sigfrido Renucci.

sigfrido ranucci 2

Cara Bianca, posso dire (anche a causa del Covid) che non sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive e se può consolarti, ti do una ''primizia'': sto pensando di tornare in televisione con un programma dal titolo: ''Il Conduttore''. e tu sarai il primo ospite...", conclude il post di Celentano.

gianluigi paragone 5 gianluigi paragone SIGFRIDO RANUCCI OSPITE A DIMARTEDI SIGFRIDO RANUCCI OSPITE A DIMARTEDI sigfrido ranucci a dimartedi' CELENTANO