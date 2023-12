UN "CATTIVO" SUL SET E FUORI - JONATHAN MAJORS È STATO LICENZIATO DALLA DISNEY DOPO LA CONDANNA PER AGGRESSIONE NEI CONFRONTI DELL'EX FIDANZATA, GRACE JABBARI - L'ATTORE ERA STATO SCELTO DALLA MARVEL PER IL RUOLO DI "KANG IL CONQUISTATORE", CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE IL PRINCIPALE ANTAGONISTA DELLA NUOVA FASE DEL "MCU" - DOPO L'ESPOSTO DI JABBARI, ALTRE DONNE SI SONO FATTE AVANTI PER DENUNCIARE ALTRI CASI DI MOLESTIE E VIOLENZE…

Jonathan Majors è stato giudicato colpevole di aver aggredito la fidanzata. Dopo la sentenza Marvel ha licenziato l'attore che interpretava il ruolo di Kang il Conquistatore […] il principale antagonista della nuova Fase dell'MCU […]

Non solo, perché dopo la denuncia dell'ex fidanzata, la coreografa Grace Jabbari, altre donne si sono fatte avanti con la procura denunciando altri casi di molestie e violenze. A febbraio è attesa la sentenza definitiva per aggressione e l'attore rischia di finire in carcere. La carriera di Majors è stata ovviamente danneggiata dalla vicenda.

In primo luogo l'esercito americano lo ha licenziato come testimonial per i suoi spot. Visto il suo coinvolgimento significativo in diversi film e serie tv Marvel ha atteso la sentenza definitiva prima di licenziarlo. Probabilmente un altro attore prenderà il suo ruolo di Kang, visto che il film in uscita nel 2026 si intitola Avengers: The Kang Dynasty e dovrebbe avere il personaggio al centro.

L'AGGRESSIONE

[…] Secondo quello che è stato ricostruito l'uomo e l'allora fidanzata Grace Jabbari, avevano litigato in macchina a New York. Lei avrebbe visto sul telefono di lui un messaggio di una donna che gli diceva "Vorrei poterti baciare in questo momento". Grace avrebbe quindi preso il suo telefono e Jonathan Majors l'avrebbe schiaffeggiata, avrebbe messo le mani al collo e avrebbe cercato di strapparle con forza il telefono dalle mani.

Jabbari ha riportato un dito fratturato, un taglio dietro l'orecchio e altri lividi. Gli avvocati hanno ricostruito la scena attraverso i messaggi vocali che si sono scambiati nelle settimane successive e che l'accusa ha usato per dimostrare il tentativo di controllo di Majors che cercava di controllare l'ex con violenza fisica ed emotiva. L'attore non ha testimoniato in aula e non ha commentato il verdetto, la difesa portata avanti dall'avvocato, puntava a spostare l'attenzione sull'aggressione di Jabbari contro l'ex fidanzato. […]

