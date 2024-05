"CHI NEL 2024 SI FA ANCORA CORROMPERE CON LA FIGA È UN INGUARIBILE ROMANTICO" - I TWITTAROLI SONO IMPAZZITI PER L'INCHIESTA DI CORRUZIONE CHE HA TRAVOLTO IL PRESIDENTE DELLA LIGURA, GIOVANNI TOTI, E ALTRE PERSONE: "NEL GIRO DI AFFARI ANCHE ESCORT E VIAGGI DI LUSSO. LA SCUOLA DI BERLUSCONI NE SFORNA PIÙ DEL CEPU" - "DAL TERZO MANDATO ALLA DOPPIA MANDATA E' UN LAMPO" - "'NOI MODERATI'? NO, 'NOI INDAGATI'"

DAGO-SELEZIONE

tweet su giovanni toti 9

Luca Di Bartolomei

@ldibartolomei

Uno che nel 2024 si fa ancora corrompere con la figa è un inguaribile romantico.

Lucillola

@LucillaMasini

Toti ai domiciliari per corruzione. Nel giro di affari anche escort e viaggi di lusso. La scuola di Berlusconi ne sforna più del CEPU.

BÀDU

@BADU____

Arrestato il Governatore della Liguria Toti. Puntava al terzo mandato, ma non credevo d’arresto.

#Toti #Liguria #7maggio

The Dark Side of the Moon

@Sydwerehere

Dal terzo mandato alla doppia mandata talvolta è un lampo

#Toti

tweet su giovanni toti 8

Enrico#NOWAR

@Enrico44647886

#Toti da Noi moderati a Noi indagati è un attimo.

andrea sparaciari

@ASparaciari

Comunque Toti era quello che se i vecchietti muoiono di covid, pazienza, perché “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese…”

Massimiliano B

@Masssimilianoo

Tre anni di indagini, arresto solo ora.

#Toti

tweet su giovanni toti 13

andrea sparaciari

@ASparaciari

Matteo Cozzani, capo di gabinetto del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione elettorale aggravata al fine di agevolare Cosa Nostra e il clan Cammarata del Mandamento di Riesi. Robetta

andrea sparaciari

@ASparaciari

Per i pm, #GiovanniToti, avrebbe ricevuto denaro per agevolare pratiche edilizie per due supermercati di #Esselunga, velocizzare il rinnovo di concessioni portuali e trasformare spiagge da libere a private e 74.100 euro dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli. Robetta

tweet su giovanni toti 12

Antonio

@Cathomeless2

Un giorno fai la morale ai tuoi avversari politici con la bava alla bocca, vedi il sindaco di Bari, poi ti succede di peggio…

#toti #liguria

ApocaFede

@DrApocalypse

“Giustizia ad orologeria alla vigilia delle europee” tra 3, 2, 1 da tutti gli esponenti di destra in coro

#Toti

andrea sparaciari

@ASparaciari

#ArrestoToti:

"Magistrati rossi"/

"E' tutta magistratura politicizzata"/

"Giustizia a orologeria"/

"Siamo tutti garantisti fino al terzo grado di giudizio".

-3, -2, -1...

Via alle dichiarazioni

tweet su giovanni toti 10

ApocaFede

@DrApocalypse

Arrestato #Toti, il Tg1 ne darà notizia dopo un servizio sull’Eurovision e uno sulle allergie da primavera

gigi

@gigi52335676

Mi immagino il TG1 che dedicherà 30 secondi alla notizia dell'arresto di #Toti e tre minuti alle proprietà nutritive della liquirizia

Kyriakos Jabonero

@KyriakosJabo

Ieri il #Tg1 sabotava lo #scioperoRai e oggi è costretto ad aprire con l'arresto di #Toti! Tu chiamalo se vuoi... KARMA!

tweet su giovanni toti 5

Cristina Correani

@Moonlightshad1

Floris per un po' dovrà fare a meno di uno degli opinionisti di punta a #dimartedì.

Spiace.

#Toti #7maggio

Politicomodale

@Politicomodale

#Toti Come minimo devono farlo ministro delle economie e finanze

Lucillola

@LucillaMasini

Salvini su Toti: "Non mi basta l’iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male". Infatti è stato garantista anche per Mimmo LucAH NO, HO SBAGLIATO ESEMPIO.

tweet su giovanni toti 4

Fabrizio Rossini

@MemeNation3000

Strano, da una coalizione che vuole limitare le intercettazioni, limitare il sequestro dei dispositivi mobili, abolire l'abuso d'ufficio etc, non potevamo proprio aspettarcelo.

#Toti

domenico terranova

@nicoterranova

Tangenti ed Escort, #Toti portavoce della "migliore" tradizione berlusconiana.

tweet su giovanni toti 6

Mauro Fodaroni

@maurofodaroni

Per 74.000 euro in Liguria è prevista la pena di morte

#Toti

ciliegiodinoce

@ciliegiodinoce

Il vicepresidente della Liguria Alessandro Piana sostituirà #Toti in tutte le sue funzioni. Quindi per le mazzette bisognerà rivolgersi a lui.

tweet su giovanni toti 3 GIOVANNI TOTI MAURIZIO ROSSI PAOLO EMILIO SIGNORINI - GIOVANNI TOTI tweet su giovanni toti 2 giovanni toti MATTEO COZZANI - GIOVANNI TOTI tweet su giovanni toti 1 MEME SULL ARRESTO DI GIOVANNI TOTI PAOLO EMILIO SIGNORINI - GIOVANNI TOTI tweet su giovanni toti 7

tweet su giovanni toti 11