Da "Chi"

gianni sperti

Gianni Sperti allo scoperto!

Come ha trascorso l’estate Gianni Sperti? L’opinionista di Maria De Filippi ha scritto un libro che ripercorre i fatti più importanti della sua vita. È un libro che si preannuncia pieno di rivelazioni, ma dai contenuti al momento top secret.

la bio di rocco casalino su instagram

Casalino si ridimensiona

Sul suo profilo Instagram Rocco Casalino ieri si definiva portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte e membro del Movimento 5 Stelle. Lo scorso weekend Rocco ha cancellato tutto lasciando “semplicemente” politico, senza alcuna appartenenza. Come mai?

STEFANO DE MARTINO

De Martino in love

In questi ultimi tempi Stefano De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana. Non si tratta di un flirt “famoso”, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. E per giunta, lo scorso weekend, la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano.

georgette polizzi e il marito davide tresse

Dolce attesa a sorpresa

L’influencer e imprenditrice Georgette Polizzi è in dolce attesa. La ragazza è seguitissima sui social e nonostante la malattia (è affetta da Sla), due anni fa ha intrapreso un percorso di procreazione assistita. Oggi la vita le ha donato il suo regalo più grande, quello di diventare mamma per la felicità del marito Davide Tresse. In passato i due avevano partecipato a “Temptation Island”, prodotto da Maria De Filippi.

Politically (s)correct

Tutte le amiche di Simonetta

simonetta matone

Colazione per sole donne da Emme in via Margutta per la candidata prosindaco di Roma Simonetta Matone, in corsa al fianco di Enrico Michetti. Giornaliste e amiche di una vita hanno ascoltato le sue proposte per la città dove vivono, mangiando polpettine al curry e peperoni a una tavola allestita con fiori giallorossi, colossei e lupe in miniatura. Idea, molto apprezzata, di Antonella Delprino, che l’ha omaggiata con un grembiule da antica romana.

calenda 55

Veltroni e Calenda da Pigi Battista

Carlo Calenda con la madre Cristina Comencini e la sorella Giulia Calenda, Walter Veltroni con la moglie Flavia, Giampaolo Sodano, Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, Eliana Miglio, Camilla Baresani e Silvio Sircana: erano tutti da Pigi Battista che ha presentato il suo libro “La casa di Roma” (Nave di Teseo) alla Casa del Cinema. Guest Star il suo bassotto, Enzo.

Indovinello pugliese sugli amori estivi

Chi è la deputata leghista che ha passato le vacanze in Puglia e si è divertita molto tra sole, serate scatenate e un corteggiamento serrato?

georgette polizzi foto di rocco casalino su instagram stefano de martino