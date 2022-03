VIDEO-FLASH! - MA A CANALE 5 NON C’È NESSUNO CHE GUARDA LE TRASMISSIONI PRIMA DI MANDARLE IN ONDA? OGGI È STATA TRASMESSA UNA REPLICA DI “AVANTI UN ALTRO” DI DUE ANNI FA, IN CUI BONOLIS SI RIVOLGEVA A UN UCRAINO CHIEDENDOGLI: “COME SI DICE RICORDATI CHE DEVI MORIRE NELLA TUA LINGUA?”, E POI LO SFOTTEVA PER LA SUA INDECISIONE - SONIA BRUGANELLI: “PAOLO SI DISSOCIA DA CIÒ CHE È STATO LASCIATO ANDARE IN ONDA E CHE HA DISTURBATO TUTTI QUANTI, NOI COMPRESI” - LE SCUSE DI MEDIASET: "ABBIAMO SBAGLIATO E NE SIAMO MORTIFICATI. ERRORI DEL GENERE NON DEVONO AVVENIRE"