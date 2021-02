"CI SIAMO RITROVATI. MA DETESTO IL TERMINE TROMBAMICI" - FABRIZIO CORONA NON HA LE IDEE MOLTO CHIARE SUL SUO NUOVO RAPPORTO CON LA EX ASIA ARGENTO: "IO STO SEMPRE AI DOMICILIARI, LEI OGNI 15 GIORNI VIENE A MILANO A DORMIRE CON ME. NEMMENO SIAMO FIDANZATI. ALLA MIA ETÀ, A QUASI 50 ANNI, ACCETTI QUELLO CHE ARRIVA. DICIAMO CHE SIAMO AMICI CON TURBAMENTO" - FABRI', MA NON DOVEVI SPOSARTI CON L'IMPRENDITRICE LIA DEL GROSSO?

Stefania Rocco per www.fanpage.it

bacio tra fabrizio corona e asia argento

Doveva sposare Lia Del Grosso nel corso di una cerimonia la cui data sarebbe stata annunciata a febbraio e invece le cose per Fabrizio Corona sono cambiate. L’ex re dei paparazzi confessa di stare vivendo un periodo particolarmente interessante dal punto di vista affettivo per merito di una vecchia fiamma: Asia Argento.

Pur rifiutandosi di inquadrare con precisione il loro rapporto, Corona sostiene che il rapporto con Asia avrebbe preso una piega differente rispetto a quella imboccata fino a qualche tempo fa, quando i due si erano lasciati senza risparmiarsi rancori.

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Asia Argento

“Ci siamo ritrovati. Siamo amici”, confessa Fabrizio Corona a Novella2000 a proposito del rapporto ritrovato con Asia Argento e recentemente celebrato sui social, “Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”.

asia argento con fabrizio corona

Non ci sarebbe, però, una definizione in grado di inquadrare il loro rapporto: "Detesto il termine trombamici, come dicono i più, quel termine indica due persone […] che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme pur di appagare l’istinto. Non è il nostro caso. Ma nemmeno siamo fidanzati. Alla mia età, a quasi 50 anni […] accetti quello che arriva. Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento".

E il matrimonio con Lia Del Grosso?

Corona non menziona, invece, il matrimonio con Lia Del Grosso. Pochi mesi fa, dopo avere smentito la notizia, Fabrizio aveva confessato a sorpresa che avrebbe sposato l’imprenditrice al fianco della quale non è ami stato fotografato. Poi le foto del bacio con Asia Argento su Instagram hanno catalizzato l’attenzione della cronaca rosa, spostando quel progetto matrimoniale nel dimenticatoio.

