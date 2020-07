CANDELA FLASH! LA MORISE PRENDE IL VOLO NEL BOSCHETTO. LA CONDUTTRICE DE ''I FATTI VOSTRI'' (SILURATA PER FAR POSTO A SAMANTA TOGNI) FREQUENTA IGNAZIO DE IL VOLO. A FINE GIUGNO I DUE SONO STATI AVVISTATI INSIEME IN CALABRIA, PRECISAMENTE SUL LUNGOMARE DI CIRO' MARINA. IERI SERA LA SHOWGIRL GLI HA DEDICATO UNA STORIA SU INSTAGRAM MENTRE GUARDAVA IL CANTANTE IN TV. NELLE SCORSE SETTIMANE SI ERA PARLATO DI UN FLIRT CON EROS RAMAZZOTTI. ROBERTINA HA UNA PASSIONE PER I CANTANTI?