"COLETTA? CANTA A SQUARCIAGOLA CON AL BANO, MORANDI E RANIERI. SI VEDE CHE E' PASSATA LA TEMPESTA ISTITUZIONALE" – CARLO ANTONELLI: “L'IDEA DEL “CANTA CHE TI PASSA”, SE TRASFERITA AL CANZONIERE IN GARA, VIENE SCHIACCIATA DA UN REALISMO SPIETATO CHE CI LASCIA ASSETATI DI VITA, DI VOGLIA DI SCOPARE, DI COLPI DI TESTA. CHE SE APPENA NE FAI UNO, ANCHE MALFATTO, TI SFONDANO IL CULO, COME AL POVERO BLANCO NOSTRO" - "LE DONNE (COMPRESA UNA SGANGHERATA FAGNANI) ESCONO DI QUI PIEGATE, STRINATE E SFINITE DAL LEMURE AMADEUS..." - VIDEO

QUESTO È UN COLETTA STAN ACCOUNT pic.twitter.com/1YWugqS4U3 — fede| ????? ? ??????? (@ffederin) February 8, 2023

Estratto dell'articolo di Carlo Antonelli per gqitalia.it

(...)

stefano coletta

A parte quei due -che manco sento più- vedo un bambinetto pure tenero vestito bianco preppy senza tempo e dei rocker da pub di un sabato sera buttato via a guardare nel vuoto dell’ennesimo boccale di birra. E poi biologia senza forma scagliata tra la scalinata e l’orchestra: Sethu (a volte avere pochi anni è peggio) ma poi GM, Albano, Ranieri, pronti ad estrazioni di campioni di DNA da ricombinare con tecniche di editing CRISPR per poter finalmente contribuire materialmente alla vita del futuro. E qui capiamo che dentro WS non ci sono i vivi (ma lo sapevamo già), ci sono anche i morti e i non-morti, e i fantasmi di tutto il Novecento perlomeno. Segreti, orrori, amori.

blanco

Terribili misteri familiari. Già, la famiglia: lì a sfondarsi di karaoke di vecchi insieme ai vecchi. E tutti a cantar coi nonni, come fanno moglie e figlio di A. e un bel po’ di mamma Rai (Stefano Coletta, a squarciagola, è passata la tempesta istituzionale) e altri Muppet. E coi fantasmi veri: Umberto Bindi, massacrato perché gay, omosessuale, invertito, queer. E ANCORA NON SI PUO’ DIRE. E sì che c’è anche Ranieri, campione di coraggio da sempre.

(...)

BLANCO CHE DISTRUGGE TUTTO A SANREMO - MEME BY DEMARCO

Notare come la stessa idea del “canta che ti passa”, se trasferita al canzoniere in gara, venga schiacciata da un realismo spietato (da rapporto Censis 2022) che ci lascia assetati di vita, di voglia di scopare, di colpi di testa. Che he appena ne fai uno, anche malfatto, ti sfondano il culo, come al povero Blanco nostro, ciccino (tocca leggere cose come “La sua notte in albergo? Era provato”, maddai). E poi parliamoci chiaro una volta per tutti. Fateci caso. Speech contro il regime iraniano fatto da Pegah inclusa (inclusività che pazzamente ha accolto al suo interno una sfiorita Drusilla), com’è che ogni tentativo più o meno riuscito di entrare in una materia profonda, concreta, se vogliamo difficile, venga affidato da queste parte unicamente alle figure femminili?

francesca fagnani in giorgio armani prive

Come se i maschi non avessero i coglioni per affrontare la realtà ma solo siparietti da varietà e bambinate? E’ una vergogna. Da vallette a quelle che si occupano delle cose serie, ma comunque tutte a petto seminudo (compresa una involontariamente sgangherata Fagnagni), le donne escono di qui piegate, strinate e sfinite dai nitriti e squitti del lemure travestito da direttore artistico. Da domani lasceremo per sempre Wakanda -che è continente sacro e non va scomodato per questa stronzata- per approdare imbottiti anche noi di Cialis e Trittico dentro questa palude, alla ricerca delle ultime tracce di vita.

BLANCO N ROSES - MEME BY MAGLIETTEDELLASALUTE blanco distrugge i fiori sul palco di sanremo blanco distrugge tutto a sanremo 2023 blanco distrugge tutto a sanremo 2023 blanco distrugge tutto a sanremo 2023 2 francesca fagnani in giorgio armani prive copia GIANNI MORANDI FRANCESCA FAGNANI AMADEUS francesca fagnani e amadeus sanremo 2023 stefano coletta