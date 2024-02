11 feb 2024 13:50

"COM'E' MORTO JACKSON POLLOCK? ERA UBRIACO MARCIO. ROTHKO? FATTO DI BARBITURICI" - LA DOPPIA BIOGRAFIA "POLLOCK E ROTHKO. IL GESTO E IL RESPIRO" DI GREGORIO BOTTA METTE IN PARALLELO LE VITE, LE OPERE E GLI ECCESSI DEI ARTISTI AMERICANI, MASSIMI ESPONENTI DELL'ARTE STATUNITENSE NEL DOPOGUERRA E DELLA "NEW YORK SCHOOL" - LE IPOTESI SU COME POLLOCK ABBIA INVENTATO IL DRIPPING: "LA PIU' ACCREDITATA È CHE FOSSE UBRIACO, MA È POCO PROBABILE PERCHE' NON DIPINGEVA MAI DOPO AVER BEVUTO" - QUELLA VOLTA CHE CHIESERO A ROTHKO PERCHE' LE SUE TELE FOSSERO LUNGHE "SOLO" CINQUE METRI E LUI RISPOSE...