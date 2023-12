20 dic 2023 19:30

"COME MAI CHIARA FERRAGNI SI FA PAGARE LA PUBBLICITÀ DELLA BENEFICIENZA CHE RENZO ARBORE FA GRATIS?" - MERLO: "È PEGGIO CHE FRAUDOLENTO FARE SOLDI PUBBLICIZZANDO UN OSPEDALE, L’ASSISTENZA AI BAMBINI MALNUTRITI IN AFRICA O AI SORDI E AI CIECHI. IL PRESIDENTE DELLA LEGA DEL FILO D’ORO ROSSANO BARTOLI HA RACCONTATO IERI CHE “ARBORE NON SOLO NON SI FACEVA PAGARE, MA SPESSO TIRAVA FUORI UN ASSEGNO. CI DICEVA: SE CHIEDO SOLDI AGLI ALTRI COME POSSO NON DARLI IO?” – MOURINHO: “LA BENEFICENZA SI FA CON LA BOCCA CHIUSA E IL CUORE APERTO” – VIDEO