29 gen 2024 19:43

"UNA COME ME CHE PARLA CON TUTTI, A VOLTE VIENE VISTA MALE, PASSA PER UNA FACILONA” – MATILDE GIOLI SI RACCONTA, DAL CINEMA ALLA PASSIONE PER I CAVALLI - IL FIDANZATO ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE E IL SUO PERSONAGGIO IN "RUNNER" CHE HA UNA RELAZIONE OMOSESSUALE: “ERA LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO CHE BACIAVO UNA DONNA, SONO ETEROSESSUALE E NON SONO MAI STATA ATTRATTA DAL MIO STESSO SESSO, PERÒ….” - VIDEO