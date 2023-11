"LA COMMEDIA ALL’ITALIA NON ESISTEREBBE COL POLITICAMENTE CORRETTO" – ENRICO VANZINA RACCONTA SU "CINE 34" IL GRANDE CINEMA ITALIANO – “QUANDO VEDI ALBERTO SORDI NEL MEDICO DELLA MUTUA CERTO RIDI DI QUESTO SUO PERSONAGGIO, MA COMUNQUE CAPISCI CHE QUELLO CHE FA È SBAGLIATO” - ERA UN MONDO DI ENORME TALENTO DIFFUSO. SE SI PENSA A UN FILM COME "GUARDIE E LADRI" DI STENO E MARIO MONICELLI CHI SCRIVE INSIEME A LORO DUE? VITALIANO BRANCATI ED ENNIO FLAIANO…”

Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Gigi Proietti, Nino Manfredi, Monica Vitti, Mariangela Melato, Virna Lisi, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari solo per cominciare.

Questa l'impresa di Enrico Vanzina in Vi Racconto, nuova rubrica di approfondimento settimanale di Cine34, in onda sul canale tematico Mediaset da lunedì 6 novembre in seconda serata per un anno intero. "Sarà un enorme lavoro, ma lo faccio volentieri perché Cine34 è una rete da sempre molto vicina al cinema italiano. Così quando mi hanno chiesto di introdurre piccoli ritratti, anche biografici, di alcuni attori insieme ad aneddoti ho accettato volentieri. Per me - dice Enrico Vanzina all'ANSA - è stato un tuffo nella memoria anche personale che mi ha fatto riflettere".

A quali di questi personaggi si è sentito più legato? "Sicuramente Sordi e Proietti perché sono quelli che ho conosciuto meglio. Con loro è stato un viaggio psicanalitico perché mi sono chiesto: oltre a me quante persone hanno influenzato? Sono due attori che fanno parte dell'immaginario del nostro Paese". Il cinema del passato che racconta come sarebbe stato con il politicamente corretto?

"I primi dieci giganti di Vi Racconto sono uomini e donne del cinema italiano che hanno frequentato anche, se non prevalentemente, la commedia. Una commedia che, va detto, non esisterebbe con il politicamente corretto. Ora questo genere - sottolinea Vanzina, autore di oltre cento sceneggiature - non si sarebbe certo sviluppato se non ci fosse stato un atteggiamento scorretto che non era altro che un modo di indagare sulle fragilità umane senza dare però alcun giudizio. Il pubblico, certo, non giudicava quando vedeva i personaggi di Sordi o Gassmann, ma non per questo non capiva cosa rappresentassero all'interno della società di allora. Un esempio su tutti: quando vedi Alberto Sordi nel Medico della mutua certo ridi di questo suo personaggio, ma comunque capisci che quello che fa è sbagliato. La commedia all'italiana ha vissuto poi sempre sull'accettazione delle ragioni degli altri".

(...) Quanto sono stati allora importanti Sonego, Monicelli, Risi, mio padre Steno, Age e Scarpelli e per la musica Trovajoli, Morricone, De Rustichelli. Dell'Armata Brancaleone certo si ricorda Gassman, ma anche il 'Branca Branca Branca' di Rustichelli. Era un mondo di enorme talento diffuso, oggi tutto questo si è perso, siamo in una dimensione web con dei ragazzi che fanno delle cose molto corte e poi non hanno il fiato per portarle sullo schermo. Se si pensa a un film come Guardie e ladri di Steno e Mario Monicelli chi scrive insieme a loro due? Vitaliano Brancati ed Ennio Flaiano, insomma era un altro mondo".

Vi Racconto parte il 6 novembre su Cine34 con Vittorio Gassmann di cui si vedrà, dopo l'introduzione di Vanzina, Il Sorpasso, il capolavoro di Dino Risi.

