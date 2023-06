"COMUNQUE LA PENSIATE, IL FUTURO È MIGNON" - BARBARA COSTA: "IL PORNO CHE VERRÀ È DI CHARLY SUMMER E XXLAYNA MARIE. LE FOTO NON INGANNANO: ENTRAMBE SONO ALTE 1.53. SPILUNGONE, SCANSATEVE PROPRIO, CHE LA SCENA PRESENTE E FUTURA È DELLE FEMMINE PICCOLE, BASSE, MA CHE STO DICENDO, QUELLE CHE BASSE NON SONO, PERCHÉ, COME SPIEGAVA IL MAESTRO RICCARDO SCHICCHI, 'ESISTONO DONNE CON LA PASSERA PIÙ VICINA AL CUORE'"

CHARLY SUMMER VESTITO OSCAR DEL PORNO 2023

Barbara Costa per Dagospia

Ma io certe volte a voi porno-mani non vi capisco. Avete davanti un pezzo di f*ga simile, e non la gratificate. Non la votate. E le preferite un’altra. Che gran f*ga è lei pure, d’accordo, ma mica uguale! E non superiore! Mah, c’è niente da fare, i vostri peni vanno in erezione ostinata e contraria al mio clitoride, perché io sì, io sì che l’ho votata, quella più giusta a vincere l’Oscar del Porno 2023 quale New Pornostar, Nuova Stellina del settore, e invece voi, la maggior parte di voi, mi ha a s*ghe tradito, premendo le verghe verso… Charly Summer!

XXLAYNA MARIE 6

È lei la Nuova Stella del Porno la più promettente, lei che si è portata a casa la statuetta, premio che viceversa doveva finire tra le gambe di… Xxlayna Marie! Lei, Xxlayna – che si pronuncia Yuu-layna – meritava con p*rcissimo sentimento il riconoscimento, e non Charly Summer, che è porno arrizzante, non dico di no, anzi, lo dico, che a me attizza il nulla, ma come v’è venuto in mente di votarla?!?

charly summer

Come vi siete permessi di alluparvi col suo sedere spalancato ad offrirsi a peni in fila e a ripetizione, e peni alternati poi sbaragliati dalle extra mazze di attori afro, attori a potenza penica più alta, più grande, talvolta curva, in qualunque modo estrema, attori che Charly se la sono stantuffata in ogni punto e ruolo e livello, e mai abbastanza? Mai abbastanza per lei, sia chiaro, e messo agli atti, per la signorina Charly, la quale sculettante già l’ha annunciato, che è pronta a continue e doppie penetrazioni, e con puntiglio a riempirsene la bocca, per bene svuotarvi e farvi sfogare. Oh, è lei a dirlo: “Ogni goccia di sperma sputato è un dolcino sprecato!”.

xxlayna marie (3)

Ma come v’è venuto in mente di omaggiare Charly, che si fa spermare in faccia ma pure sui seni e a profusione, e si lecca e ingoia anche questo, quando chi di meglio votare ce l’avevate, e risponde al nome di Xxlayna Marie!!! Ma dove avete gli occhi (le mani lo so) per non andare in porno fibrillazione per Xxlayna Marie, un tale fiammante bijou pornografico! Ma perché anteporle chi, come Charly Summer, si fa le foto in posa scontrosa e imbronciata, quando c’è Xxlayna che sui social sprizza gioioso sesso giocoso da ogni buco?

Vabbè, sui social non lo spruzza, ce lo fa immaginare, eh, Zuckerberg ha posto le sue regole, si sa, ma basta deviare sui video porno per gioire di Xxlayna! E con Xxlayna! Questo incanto del porno, metà latino metà indios cherokee, ha 23 anni, è nata e cresciuta in un paesello dell’Oregon “che ad attraversarlo tutto, e in lungo e in largo, ci metti un’ora”, e ha perso l’imene col suo primo ragazzo. Dopo la maturità ha fatto l’operaia.

charly summer 2

A casa per pandemia, si è messa su OnlyFans e lì nel 2021 è stata contattata dalla capa di "Hussie Models", agenzia di attori e attrici porno che si incentra sul modello acqua e sapone. Charly Summer invece ha 26 anni, è nata in Florida ma cresciuta in North Carolina, e s’è fatta ledere l’imene dal suo migliore amico a 18 anni. Prima del porno non aveva esperienze anali dirette, ma solo tramite anal sex toys. È entrata nel porno dopo essersi fatta un nome – e una clientela – in cam. E non ha mai visto porno da adolescente perché proviene da una famiglia ultracattolica per cui il porno è diavolo in Terra.

xxlayna marie (2)

Comunque lapensiate, e quale sia la Nuova Porno Stellina per cui smaniate, la strada è nitida: il porno punta al micro! Le foto non ingannano: sia Charly sia Xxlayna sono alte 1.53. Il futuro è mignon, signori, spilungone scansateve proprio, che la scena del porno presente e futura è delle femmine piccole, basse, ma che sto dicendo, quelle che basse non sono perché, come spiegava il Maestro Riccardo Schicchi, “non esistono donne basse, ma solo donne con la p*ssera più vicina al cuore!”.

Il porno che verrà è di Charly e Xxlayna, che ci aspettano, e vi elenco solo le nuovissime uscite: Charly nel porno "Wing Woman" (per i tipi di PureTaboo), nel lesbo con Lily Larimar, e in "Interracial Tendencies", e qui ve la raccomando, è senza freni, mentre Xxxlayna Marie eccelle nei cataloghi Vixen, Slayed, Nubiles, ovvero dove il porno si fa più chic, e non ve la perdete in "Mio marito ha portato a casa la sua mistress 17". Xxlayna è nel threesome della scena 2.

