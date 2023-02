"IL CONCERTO E' STATO UNA FIGATA PAZZESCA. IL SUCCESSO NON ERA AFFATTO SCONTATO, DOPO QUEL SANREMO CHE HA CAMBIATO TUTTO" - I MANESKIN COMINCIANO IL LORO NUOVO TOUR DA TORINO, DOVE HANNO VENDUTO 13MILA BIGLIETTI VENDUTI - DAMIANO: "ERAVAMO EMOZIONATI PERCHÉ È COME RICOMINCIARE DI NUOVO. SONO SINCERO: CI ASPETTAVAMO QUALCOSA DI MENO" - VICTORIA: "ALLA GENTE LE NOSTRE NUOVE CANZONI AL LIMITE POTEVANO ANCHE FARE SCHIFO. E INVECE…"

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

I Måneskin dietro i Måneskin sono quattro ragazzi timidi e gentili […] Li abbiamo incontrati dopo quello che Damiano definisce «il nostro secondo inizio, davvero non ci sono paragoni con il passato» […]

L’ applauso dei giornalisti, i calici di spumante ghiacciato per brindare a tutto quello che ricomincia e chissà dove arriva. Fa un po’ effetto vedere Damiano con addosso una felpa che sembra un pigiama, la faccia chiara, quasi bianca. […] «Siamo super contenti, questo concerto è stato una figata incredibile, la prima lunga tournée dopo il Covid: lo aspettavamo da mesi. Il pubblico ha mostrato grande entusiasmo e non era affatto scontato, dopo quel Sanremo che ha cambiato tutto. […] No, non era scontato ma Torino è stata così rock! Eravamo emozionati perché, lo ripeto, adesso è come ricominciare di nuovo. Abbiamo avuto una risposta notevole, da paura. Sono sincero: ci aspettavamo qualcosa di meno».

Il successo mondiale, il tour già quasi tutto esaurito («Ma davvero? Giuro, queste cose non le so mai»), eppure quell’insicurezza che non va via a comando e che riguarda solo i grandi artisti. «Perché i biglietti erano già stati venduti tanto tempo fa», spiega Victoria, «e alla gente le nostre nuove canzoni al limite potevano anche fare schifo. E invece, guarda quanta energia abbiamo trovato a Torino! Una cosa simile ci era successa soltanto in Brasile ». […]

Dentro i Måneskin ci sono i Måneskin forse un po’ cambiati, ora si tratta di proseguire senza snaturarsi e, se possibile, crescere ancora. «In questo inizio di tour ci sentiamo molto liberi mentalmente», interviene di nuovo Damiano che ha invitato molte volte il pubblico ad agitarsi, a ballare, a usare gli smartphone più per illuminare che per scattare foto o filmare: detto fatto, in un attimo si è spalancato un firmamento di 13mila luci. […]

