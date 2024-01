"CONSERVO ANCORA UN MUTANDA DI BERLUSCONI, LA TENGO PER RICORDO" – IL SOUVENIR CHE ILONA STALLER, ALIAS CICCIOLINA, HA CONSERVATO DOPO UNA VACANZA CON IL CAV SU UN’ISOLA GRECA: “ERA IL 1973, MI PORTÒ CON IL SUO JET PRIVATO. POTETE ANCHE NON CREDERMI, MA NON CI FU SESSO TRA DI NOI, SOLO UNA SIMPATICA AMICIZIA. ERA UN GIOVANE IMPRENDITORE, PIUTTOSTO MAGRO. L’HO TROVATO AFFASCINANTE, INTELLIGENTE E ANCHE BELLO…”

Era il 1973 e l’ungherese Ilona Staller non era ancora Cicciolina. E Silvio Berlusconi era un giovane e ambizioso costruttore, che però già aveva in testa il progetto delle sue tv commerciali. Lei faceva la modella a Milano e conobbe il rampante Silvio. Lui la invitò in vacanza su un’isola greca.

“Mi portò con il suo jet privato. Ho un ricordo bellissimo. Potete anche non credermi, ma non ci fu sesso tra di noi, solo una simpatica amicizia. Era un giovane imprenditore, piuttosto magro. L’ho trovato molto affascinante, intelligente e anche bello”. Staller custodisce tuttora un souvenir di quella vacanza: “Conservo una sua mutanda, la tengo per ricordo”. “Simpatica amicizia”. Appunto. […]

S’intitola “Una battuta, presidente” ed è il racconto, talvolta strepitoso, di quasi un quarto di secolo passato in strada, dal 1996 al 2020. Per la precisione al civico 102 di via del Plebiscito, laddove B. aveva la sua dimora romana, Palazzo Grazioli.

Gli autori sono Vittorio Amato dell’adnkronos e Giovanni Lamberti dell’agi, due storici pilastri del fondamentale giornalismo d’agenzia che segnalava ogni parola e ogni movimento dell’ex Cavaliere. Con uno stile asciutto ed efficace, da cronisti purosangue, Amato e Lamberti rivelano un’infinità di retroscena e aneddoti raccolti in 24 anni di appostamenti e inseguimenti.

