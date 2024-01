"COSA DEVE FARE SGARBI PER DIMETTERSI DA SOTTOSEGRETARIO, SPARARE AL PAPA? VENDERE PANDORI?" – I TWITTAROLI HANNO INAUGURATO L’ANNO NUOVO SCRIVENDO DI “VITTORIONE”, ACCUSATO DI ESSERSI FREGATO UN QUADRO: "COME MAI NON ABBIAMO MAI PENSATO CHE LO SI POTEVA MANDARE AL LOUVRE?" - "SGARBI, IL 'CAPRA' ESPIATORIO" - "ALLA FINE DIRÀ CHE QUEL QUADRO L'HA TROVATO DENTRO A UN FUSTINO DELLA LAVATRICE"

Il Grande Flagello

@grande_flagello

Sgarbi indagato per furto di beni culturali. Cos'altro deve fare questo pover'uomo per dimettersi da sottosegretario alla cultura? Vendere pandori?

Il Serpe loco™

@sempreciro

Il sottosegretario ai Beni Culturali indagato per furto di beni culturali. Che magnifico paese l'Italia.

#Sgarbi

Il Grande Flagello

@grande_flagello

Pozzolo spara al ladro che ruba il quadro di Sgabri e scappa in #AccaLarentia dove un gruppo di patrioti alza il braccio per indicare la via del bagno al Presidente Meloni.

Deve essere andata così, ed è solo la prima settimana dell'anno.

Il rutto sovranista

@ilruttosovrano

Il governo e Fratelli d’Italia inaugurano l'anno con il sottosegretario ai beni culturali Sgarbi indagato per furto di un quadro e l'arresto per corruzione del sindaco di Palma Donnarumma, sarà questo quello che intendeva Meloni con l'augurio di "Un 2024 di orgoglio".

ApocaFede

@DrApocalypse

ma cosa dovrebbe ancora fare Vittorio Sgarbi per dimettersi da Sottosegretario di Stato, sparare al Papa?

Stefano Mazzurana

@Ste_Mazzu

Responsabile del patrimonio artistico italiano quello Sgarbi sospettato di ricettazione o furto su commissione di una tela secentesca. Niente di anomalo per gli standard del governo Meloni #Report

magdalena

@mpignatiello

Come mai non ci abbiamo mai pensato che si poteva mandare Sgarbi in missione al Louvre?

#Sgarbi #Report

Lucillola

@LucillaMasini

Dopo l'inchiesta di Report, Sgarbi è indagato per furto di beni culturali.

Vi spoilero le 3 cose che cambieranno per Vittorio: una beata minchia

Yon Yonson

@Yon_Yonson71

Il sottosegretario alla cultura indagato per furto di beni culturali. Non siamo un Paese, siamo un sogno.

#Sgarbi

Anto

@antodag_

Il sottosegretario ai beni culturali indagato per furto di beni culturali L’Italia è il paese che amo

#Sgarbi

Μ?δεια ?

@me_deae

Se rimane sottosegretario ancora per un po' fa sparire pure la Gioconda dal Louvre.

#sgarbi

Ago.

@Agostino35

Dorian Gray ha in soffitta un ritratto di se stesso, Sgarbi in soffitta ha un ritratto di un altro

Massimo

@Mamox__

Andrà a finire che #Sgarbi quel quadro l’ha trovato dentro ad un fustino della lavatrice. #Report #Reportrai3

tiù

@Tiugnau

Possiamo dire che, essendo sottosegretario di Stato alla cultura, è un po' ladro presso sé stesso.

#Sgarbi

Giulia

@Giuliacalvani_

Mancava solo il sottosegretario alla Cultura indagato per furto di beni culturali alla lista di “motivi per cui non essere orgogliosi dell’Italia oggi”

#Sgarbi

dalia anfossi

@DaliaDaliaanfo

Vittorio Sgarbi... Il "Capra" espiatorio".

#Sgarbi

Stefano Mazzurana

@Ste_Mazzu

Resta in carica un sottosegretario alla Cultura che quando esce da un museo o una pinacoteca occorrerebbe perquisirlo

#Sgarbi #governodellavergogna

T.W.I.T.T.E.R. X+X²+Y²=49 profilo parodia

@salvinimi

Domanda stupida.... Qualcuno sa quante opere d'arte #Sgarbi ha venduto a Berlusconi?

Genio78

@Zziagenio78

SVEGLIAAA il caso Ferragni ci sta distraendo da Sgarbi indagato, che ci sta distraendo dai saluti romani, che ci sta distraendo dal 1? razzo privato sulla luna, che ci sta distraendo dai casini al Var, che ci sta distraendo dal vero problema: non me lo ricordo

