Notizie tratte da: "Cesare Zavattini Diari 1941-1958 vol I" a cura di Giorgio Dell’Arti e pubblicate dal “Fatto quotidiano” - Estratto

De Sica. "De Sica mi dice che la Mercader è incinta. Il suo egoismo è tale che teme, dice teme (come se fosse possibile o giusto il contrario) che sua moglie quando lo saprà non lo prenderà in casa. Dice che con la Mercader non conviverà. È sempre più ignorante e fa tripli giochi: combina affari con Amato ma di fronte ai critici lo disprezza, fa il puro di fronte ai critici. Insomma, fa pena, è italiano, napoletano, attore, nelle accezioni peggiori (carattere debole, sleale, poca coscienza, artisticità, un pizzico di bontà, vanità, intelligenza limitatissima). Auguri".

De Sica. "Parlato ancora una volta con De Sica che rintraccio faticosamente per telefono, in una sala da giuoco dove, dice sua moglie, sta perdendo l'animaccia sua. De Sica mi risponde con il solito modo evasivo e lo prenderei a calci nel sedere se in questo momento fosse presente. Finge di avere dei problemi spirituali mentre è il più grossolano borghese che io conosca".

