"DETTO CON TUTTO IL RISPETTO: SEI UN CICCIONE DEL CAZZO" - GIUSEPPE CRUCIANI INTERVISTA IL "DOTTOR BAVARO", UN 25ENNE DI SALERNO CHE SI CHIAMA GUGLIELMO E PESA PIU' DI 180 CHILI - IL RAGAZZO, DIVENUTO NOTO SUI SOCIAL OSTENTANDO UNA VITA DA NABABBO SU TIKTOK, ORA TENTA UNA CARRIERA SU "ONLYFANS": DA GIORNI GIRA TRA I GRUPPI WHATSAPP UN SUO VIDEO HOT CON ELENA SPANO', 22ENNE DIVENTATA FAMOSA PERCHE' VALUTA I CAZZI DEI MASCHIETTI CHE PAGANO PER ESSERE GIUDICATI - NEL FILMATO, VIETATO AI DEBOLI DI CUORE, SI VEDE IL "DOTTOR BAVARO" TENTARE UN CUNNILIUNGUS E RICEVERE UNA "GOLDEN SHOWER": "E' MEGLIO DELLO CHAMPAGNE" - VIDEO!

DOTTOR BAVARO, CHI È IL TIKTOKER SBARCATO SU ONLYFANS: ETÀ, PESO, LAVORO, VIDEO CON ELENA SPANÒ

Estratto da www.ilmessaggero.it

dottor bavaro elena spano

Da qualche giorno sui social si parla molto di lui. E non per la sua innegabile simpatia. Dottor Bavaro è una star di TikTok, dove vanta 133mila follower e video con milioni di visualizzazioni, ma da qualche tempo sta facendo discutere per le sue dichiarazioni. Il giovane ha rilasciato un'intervista molto controversa a "La Zanzara", su Radio24, in cui ha annunciato di essere sbarcato su OnlyFans, la nota piattaforma a pagamento dove gli utenti possono vendere i propri contenuti hot.

Sappiamo che il suo vero nome è Guglielmo, viene da Salerno e ha 25 anni. Studia Giurisprudenza all'università, ma dichiara di non avere bisogno di soldi in quanto proveniente da una famiglia benestante. [...]

Sui social si è fatto largo condividendo video ironici, ma ora l'attenzione del pubblico si è spostata sulla sua nuova attività da creator di contenuti per adulti. Su OnlyFans ha pubblicato un video hot insieme alla modella Elena Spanò, che grazie alla stessa piattaforma - ha rivelato in alcune interviste - ha potuto lasciare il lavoro da cameriera e guadagnare migliaia di euro al mese.

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello www.fanpage.it

dottor bavaro 4

Si chiama Elena Spanò, è una classe 2002 ed è una nuova protagonista del mondo hard ‘fatto in casa', quello che trova spazio tra TikTok e OnlyFans. La signorina in questione è la protagonista di un video a luci rosse con un altro protagonista del sottobosco di TikTok: il Dottor Bavaro. "Io faccio dick rating, mi fanno dare una valutazione. Mi pagano e dico sempre la verità: se ce l'hanno piccolo, li insulto pure" ha raccontato la onlyfanser a La Zanzara. I genitori sono felici: "Mi danno anche consigli e sono molto felici per me". Elena Spanò guadagna con la sua attività circa 15mila euro al mese.

dottor bavaro 5

Elena Spanò, stuzzicata da Giuseppe Cruciani, ha raccontato i dettagli sulla sua platea: "Ho tanti schiavi. Che insulti dico? Coglio*e, sei una mer*a, insulti di questo tipo. Le persone mi mandano le foto anche per farsi insultare. Io guadagno e me ne fotto. Io faccio pagare un abbonamento per le cose che faccio su OnlyFans, faccio anche porno". I genitori la approvano: "Come l'hanno presa i miei genitori? Benissimo. Io mi faccio accompagnare da mia sorella, ma lei non fa porno. I miei genitori mi danno anche consigli, sono molto tranquilli con me.

