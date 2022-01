17 gen 2022 19:15

"DIECI PUNTI IN PIU’ SE L’ARTISTA SI SCACCOLA DURANTE L’ESIBIZIONE (40 SE L’ASSAGGIA), 50+IVA SE DEFECA SUL PALCO, 1000 PUNTI IN CASO DI MORTE IN DIRETTA" – CON IL FESTIVAL TORNA ANCHE IL FANTASANREMO, IL GIOCO PER DIVERTIRSI SUL PALCO DELL’ARISTON – COME SI GIOCA AL "FANTACALCIO DELLA CANZONE": I 5 ARTISTI PER SQUADRA, I BONUS E I MALUS (MENO 30 PER LA CADUTA DEL PARRUCCHINO O LO SPOSTAMENTO DEL RIPORTO, MENO 66.6 PER LA BESTEMMIA IN DIRETTA)