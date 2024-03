"LA DIGNITÀ DELL’EX MOGLIE LARIO E LA RECITA DELLA ‘FINTA’ SPOSA DI BERLUSCONI, FASCINA" – ALDO GRASSO COMMENTA L'INTERVISTA DELLA SECONDA MOGLIE DEL CAV, TORNATA IN TV PER LA PRIMA VOLTA DAL 2009 OSPITE DI MARIA LATELLA, E PUNGE LA "VEDOVA" INCONSOLABILE: "VERONICA LARIO È UN’EX ATTRICE CHE SI È COMPORTATA IN MANIERA MOLTO DIGNITOSA. MARTA FASCINA È UNA POLITICA CHE DÀ L’IMPRESSIONE DI COMPORTARSI UN PO’ DA ATTRICE..."

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per "OGGI"

«Non penso di essere ricattabile, non ho nessun segreto sulla vita di Berlusconi. Posso dire quello che penso, indipendentemente dal mio passato». Miriam Bartolini (in arte Veronica Lario), l’ex consorte di Silvio Berlusconi, è apparsa per la prima volta in tv, nel corso di A cena da Maria Latella, il dinner talk di SkyTg24: si mangia, si parla, ci si confessa tra amiche.

«Io ho una finestra ideale e quando la apro, la mattina, vedo il futuro; poi ne ho una alle mie spalle che apro poco, guardo sempre quella che mi fa vedere il futuro». Non ha molta voglia di parlare da quando la stampa vicina all’ex presidente del Consiglio la definiva “velina ingrata”, da quando subiva cattiverie. «Cosa facevo? Subivo», continua l’ex first Lady, «ed è difficile combattere contro il potere e la stampa soprattutto quando la stampa è piegata al potere».

Il passo indietro lo facciamo noi, fino al 2007. Il 31 gennaio Repubblica mette in prima pagina una lettera con cui Veronica Lario chiede al marito pubbliche scuse per aver offeso la sua dignità di donna. Alla cena di gala che segue la premiazione dei Telegatti, Berlusconi si era avvicinato a una signora dicendole: «… se non fossi già sposato ti sposerei subito. Con te andrei ovunque».

«Oggi – si legge nella lettera – nei confronti delle mie figlie femmine, ormai adulte, l’esempio di donna capace di tutelare la propria dignità nei rapporti con gli uomini assume un’importanza particolarmente pregnante; la difesa della mia dignità di donna ritengo possa aiutare mio figlio maschio a non dimenticare mai di porre tra i suoi valori fondamentali il rispetto per le donne, così che egli possa instaurare con loro rapporti sempre sani ed equilibrati».

Due anni dopo, Lario in un’email all’Ansa chiude definitivamente il rapporto: «La strada del mio matrimonio è segnata. Non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni. Chiudo il sipario sulla mia vita coniugale». Quando si passa ad altre domande, la madre di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi non si sottrae: «Se sono miliardaria, come si dice? Nulla di tutto questo. C’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto e che ho rispettato. Oggi sono una persona normale, un’imprenditrice». Veronica Lario è un’ex attrice che si è comportata in maniera molto dignitosa, da signora Miriam Bartolini. Marta Fascina, l’ultima “finta” sposa di Berlusconi, è una politica che dà l’impressione di comportarsi un po’ da attrice. […]

