20 gen 2024 17:00

"DOPO TANTO TEMPO, TORNO IN RAI, PER ‘NA COSETTA SU RAI3; VABBÈ" - PAOLO BONOLIS È STATO SCELTO COME VOLTO PER PRESENTARE LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI PESARO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA. IL CONDUTTORE ROMANO, HA SPIEGATO CHE DOPO TANTI ANNI “È RITORNATO IN RAI”, DAL MOMENTO CHE L’EVENTO È TRASMESSO SU RAI3. E SI TORNA A VAGHEGGIARE DI UN SUO APPRODO A VIALE MAZZINI…