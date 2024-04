"DURANTE UN PROVINO MI CHIESERO DI BACIARE 10 RAGAZZI, LO TROVAI DISGUSTOSO" - ANNE HATHAWAY RACCONTA L'"ESPERIMENTO" A CUI È STATA SOTTOPOSTA DURANTE UNA DELLE SUE PRIME AUDIZIONI PER CAPIRE SE CI FOSSE DELLA "CHIMICA NATURALE" CON IL COPROTAGONISTA: "NEGLI ANNI 2000 ERA CONSIDERATO NORMALE, IO PENSAVO CHE CI FOSSE QUALCOSA DI SBAGLIATO IN ME, PERCHÉ NON ERO PER NULLA ENTUSIASTA DELLA COSA" - "I GIOCHI DI POTERE NON C'ENTRANO NIENTE. NESSUNO STAVA CERCANDO DI ESSERE TERRIBILE O DI FERIRMI. ERA SEMPLICEMENTE…"

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

anne hathaway

Dopo Sharon Stone, a cui venne chiesto di fare sesso con William Baldwin per rendere più credibile il suo personaggio, anche Anne Hathaway ha testimoniato di come andassero le cose a Hollywood fino a qualche tempo fa. L'attrice ha infatti dichiarato a "V Magazine" la strana situazione in cui si trovò coinvolta durante uno dei primi provini: "Mi chiesero di baciare dieci ragazzi, lo trovai disgustoso".

anne hathaway sag awards 2024

[…] A "V Magazine" l'attrice ha infatti confessato che le fu chiesto di baciare diversi ragazzi per testare l'intesa fisica: "Negli anni 2000 era considerato normale ed è successo anche a me. Abbiamo dieci ragazzi che verranno oggi e tu sei nel cast, non sei entusiasta di pomiciare con tutti loro?".

Per la Hathaway forzare due persone ad avere un momento intimo era la cosa peggiore per verificare se ci fosse una naturale chimica: "Pensavo che suonasse disgustoso. Così pensai che ci fosse qualcosa di sbagliato in me, perché non ero per nulla entusiasta della cosa". Nonostante non si sentisse a suo agio, preferì acconsentire per non giocarsi la carriera agli inizi: "Ero così giovane e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto, venendo etichettata come 'difficile'. Ho semplicemente fatto finta di essere eccitata e sono andata avanti".

anne hathaway vestita da principessa

Durante l'intervista ha però chiarito che, a differenza di altre situazioni, non fu vittima di giochi di potere. "Nessuno stava cercando di essere terribile o di ferirmi. Era semplicemente un momento molto diverso e ora sappiamo gestirla meglio". Le pessime audizioni a cui ha preso parte sono state comunque preziose quando si è trovata a dover scegliere il co-protagonista per il suo ultimo film "The Idea of You" insieme al regista Michael Showalter. La parte è andata a Nicholas Galitzine. […]

anne hathaway 6 anne hathaway anne hathaway catwoman ne il cavaliere oscuro il ritorno 2 Anne Hathaway senza reggiseno anne hathaway anne hathaway anne hathaway anne hathaway 7 anne hathaway guest alla sfilata in alta quota moncler grenoble a st moritz anne hathaway armageddon time anne hathaway anne hathaway 1 ANNE HATHAWAY IL CAVALIERE OSCURO IL RITORNO anne hathaway serenity – l’isola dell’inganno anne hathaway in le streghe di robert zemeckis 3 anne hathaway in le streghe di robert zemeckis 2

anne hathaway per ralph lauren