"GLI EIFFEL 65? I RAPPORTI SONO BUONI, MA È COME QUANDO TI METTI CON UNA FIDANZATA AL LICEO, DOPO 10 ANNI NON C'E' PIU' QUELLA AFFINITÀ" - GABRY PONTE FESTEGGIA I SUOI 50 ANNI E I 25 DELLA SUA CARRIERA: " IL MOMENTO SPARTIACQUE È L'USCITA DI 'BLUE'. CI SIAMO ACCORTI DEL SUCCESSO POCO ALLA VOLTA. INTERNET ERA AGLI ALBORI. OGGI QUANDO UN DISCO ESCE È SUBITO LÌ PER TUTTI, GRAZIE ALLE PIATTAFORME DI STREAMING" - VIDEO

gabry ponte 9

Estratto dell'articolo di Roberto Pavanello per “la Stampa”

I numeri da soli non dicono mai tutto, però possono aiutare. E allora, proviamo un po' a scorrere quelli di Gabry Ponte che nel 2023 ha compiuto 50 anni di età e 25 di carriera: su Spotify può vantare più di 15 milioni di ascolti medi settimanali, dato che lo colloca tra i tre artisti italiani più ascoltati al mondo su quella piattaforma e al primo posto tra i dj e produttori del nostro paese; il numero di stream totali supera i 3 miliardi; ha collezionato 2 dischi di diamante, 39 certificazioni platino e 22 oro, centinaia di migliaia di spettatori hanno assistito ai suoi concerti in giro per il mondo. Se poi ci aggiungiamo l'esperienza con gli Eiffel 65, valga un dato per tutti: il video di Blue (Da Ba Dee) ha messo insieme su YouTube 345 milioni di visualizzazioni in 15 anni.

gabry ponte 8

[…] Venticinque anni di carriera non sono facili da riassumere. Ma se io la obbligassi a scegliere un'immagine ?

«In realtà non so quando esattamente sia l'inizio di questa carriera, perché ho cominciato a mettere i dischi nei locali che avevo 15-16 anni. Se decidiamo di farla partire dal primo disco che ho prodotto, allora il momento spartiacque è l'uscita di Blue con gli Eiffel 65. È lì che mi sono detto: "Ok, farò questo per il resto della mia vita"».

Però nel '98 non potevate sapere che quello sarebbe stato il disco della svolta...

eiffel 65 2

«No, ce ne siamo accorti poco alla volta, anche perché Internet era agli albori, quindi tutto arrivava molto per gradi. Oggi quando un disco esce è subito lì per tutti, grazie alle piattaforme di streaming. […] Allora partì piano piano dall'Italia: chi ci conosceva? Il successo arrivò nel '99 grazie al Deejay Time di Albertino che fece da amplificatore, poi arrivarono la Germania, la Francia e l'America...».

Blue piace anche alla Gen Z. Insomma, questa volta i 2000 ne sanno... E il brano continua ad avere nuove vite. Com'è possibile?

«Ci sono canzoni che hanno una magia, che riescono a passare attraverso le generazioni. La formula magica non ce l'ho e ovviamente non esiste, sennò saremmo sempre tutti in cima alle classifiche. Altri produttori e cantanti hanno deciso di riprendere Blue e di darle nuova vita. Oggi molti ragazzi hanno scoperto gli Eiffel 65 attraverso la versione di David Guetta».

eiffel 65 1

La sua avventura con gli Eiffel è finita nella prima metà degli Anni 2000. Lei ha recentemente raccontato che non fu sua la decisione di lasciare il gruppo, eppure mai una volta l'ho sentita parlare con risentimento di Maurizio e Jeffrey.

«Devo tantissimo al progetto Eiffel 65. Noi eravamo amici. Anzi, siamo amici, anche se non lavoriamo più insieme. I rapporti sono buoni, ci sono state divergenze artistiche, […] Eravamo giovani e abbiamo preso strade diverse. È come quando ti metti con una fidanzata al liceo, non puoi pensare che dopo dieci anni ci sia ancora quella affinità. Si cresce, si cambia». […]

gabry ponte 6 gabry ponte 5 gabry ponte 10 gabry ponte 1 gabry ponte al gran premio di monza gabry ponte 2 gabry ponte 3 gabry ponte 4 eiffel 65 3 gabry ponte 7