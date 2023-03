"ELLY SCHLEIN È UNA MIA FAN? MAGARI LA INVITERÒ A FARE UN FEATURING" - LA PARABOLA DI SETHU, DA "PUNKETTARO" AL PALCO DELL'ARISTON A IDOLO DELLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD (SARÀ UN CASO CHE IL SUO SINGOLO SI CHIAMA "CAUSE PERSE"?) - "ANCORA NON MI CAPACITO DI ESSERE STATO A SANREMO. DELUSO PER L’ULTIMO POSTO? MACCHÉ, È UN VANTO. ALLA FINE HO CHIESTO IO AI MIEI FAN DI NON VOTARMI" - "IL GESTO DI BLANCO? COMPRENDO IL SUO DISAGIO, ALL’ARISTON LA DIRETTIVA ERA DI CONTINUARE A CANTARE COMUNQUE…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Claudio Fabretti per www.leggo.it

«Deluso per l’ultimo posto? Macché, ormai è diventato un vanto. Tanto è vero che alla fine ho chiesto io ai miei fan di non votarmi!». Scherza, ma fino a un certo punto, Sethu, al secolo Marco De Lauri, savonese, classe 1997. […]

Sethu, lei partiva dal punk e per il nome si è ispirato all’album di una band brutal death metal (“At The Gate Of Sethu” dei Nile). Che diavolo ci faceva a Sanremo?

«Strano eh? Anche io ancora non mi capacito di esserci stato. Però diciamo che, pur essendo un fan del punk e del rock più duro, ho sempre amato il pop. I miei compagni di band restavano spiazzati vedendomi ascoltare Justin Bieber».

[…] E poi è finito sul palco dell’Ariston... Che esperienza è stata?

«Un’esperienza mistica! È stato tutto assurdo, incredibile. Quando ho fatto le audizioni, non immaginavo che ce l’avrei fatta, e invece forse tendo a svalutarmi troppo. Ci tenevo soprattutto a mettere a frutto i pensieri e il lavoro di un anno intero con il mio inseparabile fratello Jiz».

Però è arrivato quell’ultimo posto...

«Lo mettevo in conto e non mi ha dato fastidio, quando ho visto i risultati della prima serata. Ho accettato volentieri anche le critiche, penso che mi possano aiutare a maturare. Poi andando avanti, la situazione si è consolidata e a quel punto l’ultimo posto andava difeso».

[…] Da giovane (e punk), come valuta il gesto di Blanco?

«Riesco a comprendere il suo disagio, perché su quel palco non capisci più niente. All’Ariston la direttiva era di continuare a cantare comunque, anche in caso di problemi tecnici. Non sapendo più cosa fare, si è messo a distruggere tutto. Certo, fa un brutto effetto, perché da artista sento anche la responsabilità di rispettare il palco che ti ospita».

[…] Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd, ha detto che l’apprezza. Le piacerebbe collaborare con lei?.

«Grande Elly, sono stato molto contento delle sue parole. Magari la inviterò a fare un featuring con me, chissà. Però, anche se ho le mie idee politiche nette, specie su certi temi come i diritti umani, non vorrei mai apparire troppo politicizzato».

