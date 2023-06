"ELODIE, TI VOLEVO COME PROTAGONISTA IN UN FILM, MA NON MI HAI MAI VOLUTO INCONTRARE" - LUCA BARBARESCHI COMMENTA UNA FOTO IN COSTUME DA BAGNO PUBBLICATA DALLA CANTANTE SVELANDO CHE LEI LO HA SEMPRE IGNORATO: "PECCATO, SEI FANTASTICA" - ELODIE, PALADINA LGBT, DIFFICILMENTE RISPONDERÀ AL REGISTA CHE HA PROVATO A STRONCARE IL "METOO" ITALIANO ACCUSANDO LE ATTRICI CHE DENUNCIANO LE MOLESTIE: "SONO IN CERCA DI PUBBLICITA'"....

luca barbareschi commenta la foto di elodie su facebook

Elodie posta su Facebook. E tra le reazioni spunta quella di Luca Barbareschi: “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!”. Ghosting in piena regola da parte della cantante romana, attrice protagonista di Ti mangio il cuore.

elodie

Da una parte la superstar che nel 2022 ha animato il Pride, madrina amatissima dal popolo Lgbtq+.

Dall’altro l’attore e regista finito nella bufera per aver cercato di stroncare il #MeToo italiano, riducendo le denunce delle attrici che hanno raccontato di aver subito violenze e molestie a degli spot: “Sono in cerca di pubblicità”. Mondi inconciliabili e che quindi non comunicano. [...]

Infine Paolo Casmirro la vede così: “È un po’ come dire ‘sali da me che ti faccio vedere la mia collezione di farfalle’”. Insomma, la rete ha scelto da che parte stare.

