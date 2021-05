"ENRICO LETTA? UN UOMO CATTIVO, CHI LO HA RIPORTATO QUI? STAVA BENE IN FRANCIA" - A "DRITTO E ROVESCIO", MAURO CORONA DEMOLISCE IL SEGRETARIO DEM: "NON È PIÙ L’UOMO CHE CONOSCEVO IO, HA UNA SPECIE DI OCCHIO VENDICATIVO, CHIEDO SCUSA A RENZI. TRA L’ALTRO QUESTA IDEA DI TASSARE L’1% PIÙ RICCO È DI UN ECONOMISTA AMERICANO JOSEPH STIGLIZ, QUINDI NON È NEMMENO UN’IDEA SUA”…

Da liberoquotidiano.it

"È diventato cattivo e determinato, Enrico Letta. Era in Francia, chi l’ha riportato qui? L’avessero lasciato in Francia. Chi è stato a dire, abbiamo bisogno di te?”: il commento al vetriolo contro il segretario del Pd arriva da Mauro Corona che, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, non risparmia critiche sull’ultima proposta di Letta. Proposta che consisterebbe nell'aumento della tassa di successione sulle eredità oltre i 5 milioni per sovvenzionare i 18enni.

"A questo punto chiedo scusa a Renzi di averne parlato male quando ne aveva parlato male, ‘Renzi ti devo le mie scuse’ come quando le avevo rivolte a Silvio Berlusconi", ha aggiunto Corona. Che poi ha spiegato di conoscere Letta anche nel privato: “Non è più l’uomo che conoscevo io e che venne anche a casa mia ad Erto, questo qui ha sotto una specie di occhio vendicativo, ma l’avessero lasciato in Francia”.

A quel punto è intervenuto anche il conduttore, che ha fatto un chiarimento: "Tra l’altro questa idea dell’1% più ricco è di un economista americano Joseph Stigliz, quindi non è nemmeno un’idea sua”. Corona, infine, ha lanciato una frecciatina anche al ministro della Salute Roberto Speranza. In particolare, ha raccontato che il gestore della locanda dalla quale era collegato gli avrebbe chiesto di "fare un invito a Speranza e a tutta la ciurma: offrono gratis tutto l’anno a Speranza il pranzo e la cena purché riescano a mangiare all’esterno il 'frico', ma deve farcela in venti secondi perché col freddo e le nevicate diventa un mattone refrattario. Se lo fa, ha pranzo e cena gratis tutto l’anno, mangiare all’esterno in questi posti è una stupidaggine".

