"ERO INNAMORATISSIMA DI ANNALISA” - LA CONFESSIONE DI BIG MAMA: “MI PIACEVA TANTISSIMO” – LA RAPPER IRPINA, REDUCE DAL 22ESIMO POSTO AL FESTIVAL DI SANREMO, OSPITE A RADIO ITALIA RIVELA LA SUA “CELEBRITY CRUSH” - NON È BEN CHIARO SE SI TRATTI DI AMORE PLATONICO, COTTA PASSEGGERA OPPURE SEMPLICE STIMA…

Da corrieredellosport.it

big mama1

Clamorosa rivelazione di Big Mama: la 23enne rapper e cantautrice italiana, reduce dal 22° posto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano 'La rabbia non ti basta', ha fatto una confessione sulla sua celebrity crush. L'artista campana ha infatti ammesso di aver avuto una infatuazione per una cantante che ha stregato tutti sul palco dell'Ariston...

ANNALISA SCARRONE

Ospite a Radio Italia, Big Mama è stata protagonista di una videointervista diventata subito virale sui social, con al fianco la tiktoker Cecilia Cantarano. L'intervista prevedeva un gioco che consisteva nel dare una risposta tra "molto d'accordo", "in disaccordo" e "molto in disaccordo" a domande specifiche su vari temi. All'affermazione "tra i cantanti e le cantanti in gara c'è uno o una per cui da piccola avevo una cotta", Big Mama risponde "molto d'accordo" suscitando la curiosità di tutti. "Devo dire chi? Si tratta di Annalisa", confida la rapper alla tik toker. "Io ero innamoratissima di Annalisa, mi piaceva tantissimo".

