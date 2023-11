"FANNO I CRIMINALI CON LE ARMI POI PIANGONO SE LI METTONO DENTRO" - I COMMENTI AL POST INSTAGRAM IN CUI SHIVA, TRAPPER MILANESE, ANNUNCIA DI ESSERE DIVENTATO PAPA' - IL 24ENNE È IN CARCERE PER AVER SPARATO ALLE GAMBE A DUE RAGAZZI CHE AVEVANO PRESO D'ASSALTO LA SUA CASA DISCOGRAFICA - LA LETTERA SCRITTA DALLA CELLA DI SAN VITTORE (E POSTATA SUI SOCIAL) AL FIGLIO DRACO: "HO SCOPERTO DELLA TUA NASCITA DAI FUOCHI D'ARTIFICIO CHE HANNO FATTO PER TE"

Estratto dell'articolo di Giovanna Maria Fagnani per www.corriere.it

LETTERA DI SHIVA AL FIGLIO

«Oggi è il giorno più bello della mia vita, ma allo stesso tempo il più triste. È nato mio figlio, ma non mi è stato permesso essere presente al momento della sua nascita». Comincia così la lettera-dedica (postata dal suo staff) e apparsa domenica mattina sul profilo Instagram di Shiva, nome d’arte del trapper milanese Andrea Arrigoni, 24 anni.

Shiva è in carcere da un mese con l’accusa di aver sparato in un agguato avvenuto il 26 ottobre a Settimo Milanese, di fronte alla sua casa discografica. Secondo gli inquirenti, il trapper avrebbe sparato a due lottatori professionisti di Mma mandati dal «rivale» Rondo da Sosa: episodio culmine di una faida cominciata in versi, con il dissing. [...]

La lettera, scritta a mano, è datata 25 novembre, dalla «cella 12» di San Vittore. «Non pensavo mai di dover scrivere questa lettera, dovevi nascere due settimane fa e so che mi hai aspettato tutto questo tempo, fino all'ultimo sperato di esserci ma le cose non sono andate come previsto. Ho scoperto della tua nascita dei fuochi d'artificio che hanno fatto per te sapendo così che oggi, 25 novembre 2023, è diventato il giorno più importante della mia vita in mezzo a tutto questo caos e tu sei la mia benedizione» scrive il trapper al piccolo Draco.

SHIVA

«Ti amo alla follia e non vedo l’ora di vederti non appena avrò il permesso» gli promette il neopapà. Stargli lontano è stata «la peggiore condanna e la peggiore lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai di questa assenza, ma sarà un motivo in più per rimediare con tutto l'amore che ho. Sei già una stella. Benvenuto in famiglia, piccolo Draco» e poi la firma: Andrea. Su Instagram, dove Shiva ha 1 milione e 900 mila follower, fan e colleghi hanno accolto la notizia con tanti messaggi di felicità, emoticon e anche l’hashtag #freeshiva. [...]

shiva spara a due ragazzi 5 shiva shiva spara a due ragazzi 6 SHIVA shiva 4 shiva spara a due ragazzi 2