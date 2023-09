"FINCHÉ IN ITALIA CONTINUANO COL DOPPIAGGIO, A CHI IMPORTA QUALE SIA LA LINGUA ORIGINALE? " - L'ATTORE DANESE MADS MIKKELSEN ENTRA A GAMBA TESA SULLA POLEMICHETTA DI PIERFRANCESCO FAVINO CONTRO GLI STRANIERI CHE INTERPRETANO PERSONAGGI ITALIANI: "ANCHE SE CERCHI UN ACCENTO DANESE, NON PUOI FARLA FRANCA A MENO CHE TU NON SIA DANESE" - "MA LA FRANCIA, LA GERMANIA, L’ITALIA E LA SPAGNA DOVREBBERO SMETTERE DI DOPPIARE I FILM. NON HO MAI CAPITO PERCHÉ VOI ITALIANI FATE QUESTA COSA, PER ME FOLLE…"

Estratto dell'articolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

mads mikkelsen foto di bacco

[…] Incontriamo Mikkelsen al circolo del tennis, lo coinvolgiamo nel dibattito che anima la Mostra.

Secondo Pierfrancesco Favino i personaggi italiani vanno interpretati da attori italiani.

«Innanzitutto direi: se la Francia, la Germania, l’Italia e la Spagna smettessero di doppiare i film in tutte le lingue, questo potrebbe essere un elemento importante, ma finché continuano col doppiaggio, a chi importa quale sia la lingua originale? Non ho mai capito perché fate questa cosa, per me folle. E poi abbiamo visto Tom Cruise interpretare un ufficiale nazista (Operazione Valchiria, ndr) con un leggero accento tedesco per quattro minuti e poi diventare americano in piena regola, da lì in poi. Puoi farlo in questo tipo di film, in altri invece decisamente li rende meno credibili».

pierfrancesco favino venezia 2023

Favino si riferiva a Enzo Ferrari interpretato da Adam Driver nel film di Michael Mann.

«Non ho visto il film, quindi non posso commentarlo. Ma mi è piaciuto quello che hanno fatto con Indiana Jones e il quadrante del destino (in cui interpreta un tedesco, ndr). All’inizio volevano che tutti i tedeschi, tutti i nazisti parlassero inglese gli uni con gli altri, ma con uno strano accento tedesco. E io dicevo: perché dovrei prendere un po’ di accento tedesco. Allora io ho detto, ma io posso imparare un po’ di tedesco e parlarlo.

adam driver in ferrari di michael mann 3

Chi stiamo prendendo in giro? Perché i tedeschi dovrebbero parlare tra loro in inglese? Prima hanno detto, “ma noi facciamo sempre così”, poi però “hai ragione, tentiamo”. E lo hanno fatto, il che mi è sembrato fantastico. Non è una cosa sempre necessaria, ma per certi film è importante. Immagino che gli italiani non siano contenti di un Ferrari che parla inglese. Se cerchi un accento danese, non puoi farla franca a meno che tu non sia danese. Quindi vi capisco».

ARTICOLI CORRELATI

MADS MIKKELSEN BASTARDEN mads mikkelsen chaos walking thomas vintenberg mads mikkelsen red carpet di druk a roma adam driver in ferrari di michael mann 4 favino pierfrancesco favino comandante pierfrancesco favino l ultima notte di amore mads mikkelsen chaos walking 3 pierfrancesco favino comandante mads mikkelsen red carpet di druk a roma mads mikkelsen arctic BASTARDEN MADS MIKKELSEN BASTARDEN BASTARDEN MADS MIKKELSEN BASTARDEN MADS MIKKELSEN BASTARDEN

[…]

adam driver in ferrari di michael mann 5 adam driver in ferrari di michael mann 6 mads mikkelsen in un altro giro MADS MIKKELSEN BASTARDEN