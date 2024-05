"FORSE IL SALTO LO FACCIO DI DUE CANALI PIÙ IN BASSO E SONO CAZZI VOSTRI" – ENRICO MENTANA, DOPO LO SCAZZO CON LILLI GRUBER E CON LA7, NON ALLONTANA L’IDEA CHE POSSA TORNARE A DIRIGERE IL TG5 (AL POSTO DI CLEMENTE MIMUN) – IL TAPIRO D’ORO (CON IL PANNOLONE) DI “STRISCIA LA NOTIZIA” E L’IRONIA DEL SIGNOR FAGNANI: "SAREBBE DIFFICILE FARE MARATONE TV DI VENTI ORE SE FOSSI INCONTINENTE" - "IL COMUNICATO (CERCHIOBOTTISTA, NDR) DI LA7? STRINGATO, MA VA BENE COSÌ" - VIDEO!

Lo sfogo di Enrico Mentana dopo le parole di Lilli Gruber. pic.twitter.com/lWY5lKeYXg — Trash Italiano (@trash_italiano) May 7, 2024

Da “Striscia la Notizia”

tapiro d oro a enrico mentana

Questa sera a Striscia la notizia Enrico Mentana rifiuta un Tapiro d’oro col pannolone che Valerio Staffelli voleva consegnare al direttore del Tg La7, accusato lunedì sera da Lilli Gruber di “incontinenza” per averle ceduto la linea molto in ritardo. «Non me lo merito, c’è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri», risponde Mentana. «Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente».

Sul comunicato diffuso questa mattina da La7, commenta: «Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente». Infine, Staffelli, munito di vistosi orecchini, gli chiede se effettivamente sarebbe in trattativa per passare al Nove, “per saltare in alto di due canali”. Ma il compagno di Francesca Fagnani rilancia con un suo ritorno al Tg5, ipotesi tutt’altro che peregrina: «Forse il salto lo faccio di due canali più in basso e sono ca**i vostri…».

enrico mentana (2)

Con questo Tapiro Enrico Mentana arriva a quota quattro in carriera. Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

MENTANA E LILLI GRUBER COME MORGAN E BUGO A SANREMO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO LILLI GRUBER ENRICO MENTANA enrico mentana - tg la7 urbano cairo - lilli gruber - enrico mentana fiorello mentana enrico mentana - tg la7