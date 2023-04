"FU YOKO ONO A CHIEDERMI DI AVERE UNA RELAZIONE CON JOHN. LUI ERA SCIOCCATO QUANTO ME" - LE CONFESSIONI DI MAY PANG, L'AMANTE DI JOHN LENNON, NEL DOCUMENTARIO "THE LOST WEEKEND: A LOVE STORY"- "IN UN CERTO SENSO YOKO SI APPROFITTÒ DI ME, PERCHÉ ERO INGENUA. MA MI DIEDE UN DONO: JOHN E IO CI INNAMORAMMO" - "ALLA FINE JOHN TORNÒ DA YOKO. DISSE CHE LA RAGIONE ERA…" - VIDEO

may pang john lennon

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il Corriere della Sera

Il primo amore non si scorda mai. Per May Pang era John Lennon. […] racconta Pang in The Lost Weekend: a Love Story […]. Quel periodo tra il 1973 e il 1975, che durò 18 mesi e coincise con una separazione tra Lennon e Ono […] May, allora 22enne, racconta una storia diversa. «In un certo senso Yoko si approfittò di me, perché ero ingenua. Ma mi diede un dono: John e io ci innamorammo».

[…] si fece assumere dalla Apple Records e poi fu scelta da Yoko come assistente personale della coppia […] Sa di non essere stata l’unico amore di Lennon. «Amava Cynthia, amava Yoko, ma anche me».

john lennon e may pang 1

Che cosa le disse Yoko?

«Venne nel mio ufficio. Da tre anni lavoravo per loro. Ed esordì: “John e io non andiamo d’accordo”. Chiunque lavorasse con loro lo sapeva, ma non ne parlavamo, erano i nostri capi. “Comincerà a vedere altre persone”. E poi aggiunse: “Tu non hai un fidanzato, giusto?”. Io alzai lo sguardo e risposi: “Non è una cosa che mi interessa”. Ma lei: “Penso che saresti perfetta”. Dicevo di no, lei insisteva. Poi si è alzata e se n’è andata. E io sono rimasta là, in lacrime. Ma non cominciai a frequentarlo perché me l’aveva chiesto lei. Fu lui a corteggiarmi. Più avanti John mi disse che Yoko era andata anche da lui: “È tutto risolto. Puoi uscire con May”. Ma John era scioccato quanto me. All’inizio non voleva».

john lennon e may pang 2

[…] Lennon era un uomo complesso, problematico, abusava di droghe. Un paio di volte fu violento con lei.

«Non dico che non ne facesse uso, ma non costantemente. Tutti dicono: era sempre ubriaco e non è vero. Io bevevo solo Coca-Cola. E spesso si dimentica che quello fu il periodo più produttivo per John dopo i Beatles: era felice, si riunì con i suoi “fratelli”, collaborava con Elton John, Bowie, Harry Nilsson, scriveva continuamente […]

lennon e may pang

Alla fine però lui tornò da Yoko . Il controllo e la sicurezza di una figura materna ebbero un peso?

«Forse. Lui non la vedeva così, ma gli altri potevano percepirlo. Lei aveva 17 anni più di me. John disse che la ragione era che aveva paura che gli rifiutassero la Carta verde per stare negli Stati Uniti: glielo aveva detto Yoko. Per me fu uno choc: stavamo per comprare casa insieme». […]

john lennon may pang (1) david bowie may pang john lennon may pang