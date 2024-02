Da "La Zanzara" - Radio24

Pupo all’attacco a La Zanzara su Radio 24: “Geolier? Gli hanno fatto una porcata. Una figura di merda”. Enzo Ghinazzi attacca i giornalisti: “Gli hanno rubato la vittoria”. Sala stampa? Corrotti e scorretti, hanno fatto vergognare pure Amadeus”. Poi, però, attacca il televoto: “È una fregatura. O fai votare la gente e rispetti la decisione, oppure no perché la gente non è all’altezza di giudicare. Io lo abolirei”. “A Geolier è successo quello che mi hanno fatto nel 2010 col principe, mi hanno fregato la vittoria”.

“Io e Emanuele Filiberto, stavamo vincendo…poi intervenne la segreteria del Quirinale”. Poi rivela i messaggi con Amadeus: “Ho scritto ad Amadeus per fargli i complimenti e per dire quello che penso. Mi ha confermato che su Sanremo non ci ripensa più”. Infine bacchetta il governo di centrodestra: “La Rai? Dovrebbe guardare più alla meritocrazia, Berlusconi prendeva Costanzo e Mentana che non erano vero di destra. La Rai ha perso Fazio e ora Amadeus…”.

“Dare il potere alla sala stampa di stravolgere il voto è una porcata. Una grossa figura di merda. Nel 2010 anche il mio televoto venne manipolato, intervenne qualcuno. Io lo abolirei, la gente non è all’altezza, non andrebbe fatta votare. Tornare a Sanremo? Col cazzo. Magari a presentare tra qualche anno…”. Lo dice Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, a La Zanzara su Radio 24 parlando dei risultati del Festival di Sanremo.

“La prima serata - afferma Ghinazzi a La Zanzara - la Sala Stampa ha votato e non gli hanno dato l’1% ma lo hanno votato secondo gradimento. Nell’ultima serata, consci che il popolo avrebbe fatto stravincere il ragazzo lo hanno stroncato. Si sono comportati in maniera corrotta e sono stati scorretti. Hanno fatto fare una bruttissima figura anche ad Amadeus che si fidava della loro onestà intellettuale. E’ una grossa figura di merda”.

Anche a Pupo è capitato qualcosa di simile col televoto: “Nel 2010 avevamo stravinto col televoto. Intervenne qualcuno della segreteria del Presidente della Repubblica e fece capire che non sarebbe stata cosa gradita la vittoria del Principe Filiberto in un festival. Questo è sicuro. Mi chiesero di ritirarmi, attaccandosi a una performance fatta da Marcello Lippi di “Italia Amore Mio” . Mi dissero che mi avrebbero squalificato poi non so cosa è successo, ma ci fu una manipolazione del televoto”.

“Il televoto - conclude Pupo - è un grosso business, coinvolge le persone, ma è una grande presa per il culo. La gente non andrebbe fatta votare, non è all’altezza. Abolirei il televoto. Il primo ascolto è fuorviante, la gente va guidata come in tutte le materie della vita. Geolier doveva vincere perchè quando c’è il televoto, questo deve avere l’assoluta precedenza, il televoto non può esser modificato da una giuria”. “Tornare a Sanremo? Non me ne frega un cazzo. Ho scritto ad Amadeus, è stato il miglior conduttore di sempre. Ha fatto un miracolo, ma una cosa non la condivido.

Se lascia Sanremo in queste condizioni vanifica il suo lavoro. Lui mi ha risposto che ha deciso e non vuole rifletterci più. La Rai ha già fatto male a perdere Fazio e io non sono di sinistra, se poi perde Amadeus… dovrebbero imparare da Berlusconi. Quando prendeva Costanzo, Mentana e non guardava alla politica ma alla meritocrazia. Condurresti Sanremo? Il prossimo anno no, ho ancora qualcosa da perdere, in futuro si”.

