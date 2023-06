"GERRY SCOTTI CI CONTINUA A INSULTARE" - FEDEZ AL CONTRATTACCO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE CHE AVEVA IRONIZZATO SUL PODCAST DEL RAPPER DOPO LA LITE CON LOUIS SAL – “E’ VENUTO IN TRASMISSIONE, IO HO AZZARDATO A DIRE CHE NON SAPEVO CHI FOSSE STREHLER E LUI HA FATTO UN'INTERVISTA IN CUI MI DAVA DELL’IGNORANTE” - IN DELIRIO AUTOREFERENZIALE, IL SIGNOR FERRAGNI SI VANTA DI AVER CREATO CURIOSITA' SU STREHLER: "QUEL GIORNO LE RICERCHE SUBIRONO UN'IMPENNATA SU GOOGLE" - VIDEO

Gerry Scotti, come anche altri suoi colleghi, è sbarcato su TikTok e in uno dei suoi ultimi video ha preso di mira Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez. Il rapper su quel fronte sta vivendo un momento di forte difficoltà dopo l’allontanamento e la lite con Louis Sal e il popolare conduttore di Canale5, che solitamente si tiene fuori dalle polemiche, nella sua clip ha lanciato una frecciata piuttosto tagliente nei confronti del rapper. A distanza di giorni, Fedez ha replicato al conduttore, approfittando della presenza di Morgan nel suo podcast, ora condotto con Davide Marra, che ha preso il posto di Louis Sal.

"Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del 'muschio selvaggio'. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando", ha ironizzato Scotti mentre annaffia una pianta piuttosto modesta in un vaso.

A corredo del video, per contestualizzare ancora meglio il suo bersaglio, il conduttore aggiunge la frase, ormai cult, pronunciata da Louis Sal nel videoreplica a Fedez nei giorni della messa in piazza della lite: "Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)". L'eco mediatica di questo video è stata molto ampia ma per giorni il rapper ha preferito non rispondere.

Quindi, ecco che mentre Fedez parla con Morgan, trova un pretesto per tornare sulla polemica e dirigere nuovamente le attenzioni su se stesso: "Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un'intervista dove io dicevo che ero un ignorante". Quindi, per gonfiare il suo ego e dimostrare che comunque la sua ignoranza è qualcosa di positivo per l'umanità, ecco la perla di giornata: "Quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un'impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler". Probabilmente, visto il tenore della replica di Fedez, Gerry Scotti eviterà di tornare sul tema: questo non è il suo terreno di battaglia.

