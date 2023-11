4 nov 2023 17:40

"GIAMBRUNO, SEI TU?" – TUTTI I MEME SULLO SCHERZO TELEFONICO, FATTO DA DUE COMICI RUSSI, IN CUI È CADUTA GIORGIA MELONI – "PRONTO, BIDEN? POSSIAMO FARE UNA VIDEOCHIAMATA CHE NON MI FIDO CHE SEI TU?" – E IN RETE C’È CHI RIEVOCA LA CHIAMATA FATTA DA FANTOZZI "CON L’ACCENTO SVEDESE" PER NON PARTECIPARE ALLA "COPPA COBRAM" (“FACCIO L’ACCENTO AFRICANO?”) - E POI LA DUCETTA CHE, IN UN DIALOGO INVENTATO, CHIEDE A GIORGETTI: "AO! MA SECONDO TE 'STO TOM CRUISE CHE ME CHIAMA È VERAMENTE LUI?" - VIDEO