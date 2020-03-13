"IL GIOCO DELLE ANTICIPAZIONI NON MI PIACE. C’E’ QUALCOSA DI TORBIDO"; "PAOLO, MA COSA DICI?" - DALLA GRUBER SCONTRO AL CALOR BIANCO TRA PAOLO MIELI E MARCO TRAVAGLIO SULLA COMUNICAZIONE DI CONTE – IL DIRETTORE DEL FATTO: "MA DI QUALE GIOCO PARLI? NON C’E’ STATA ALCUNA ANTICIPAZIONE. C’E’ STATO SOLO UN NUMERO SPROPOSITATO DI REGIONI CHE…" - VIDEO

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paolo mieli foto di bacco paolo mieli foto di bacco MARCO TRAVAGLIO E LILLI GRUBER MARCO TRAVAGLIO E LILLI GRUBER marco travaglio lilli gruber 3 marco travaglio lilli gruber 3 MARCO TRAVAGLIO A DIMARTEDI' MARCO TRAVAGLIO A DIMARTEDI' marco travaglio lilli gruber 2 marco travaglio lilli gruber 2

TRAVAGLIO MIELI TRAVAGLIO MIELI

 

 

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DA POMEZIA CON ARDORE - ''SIAMO PRONTI CON IL VACCINO''. L'ITALIANA IRBM È VICINA A COLPIRE IL CORONAVIRUS E ACCORCIARE I TEMPI: ''ENTRO MAGGIO SPERIMENTEREMO SUI TOPI, A GIUGNO SULL'UOMO. MA LE AUTORITÀ REGOLATORIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI POTREBBERO DECIDERE DI ANTICIPARE I TEST PERCHÉ PREVARREBBE LA LEGGE DEL MALE MINORE. FACENDOCI SALTARE PROTOCOLLI PER PRODURLO ENTRO...'' - OLTRE ALLA DITTA DELLA PROVINCIA DI ROMA, CI SONO IL CONSORZIO ISRAELIANO E QUELLO USA: DAI CHE JE LA FAMO!