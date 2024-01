I "GLOBE" DEI GIUSTI - TUTTO PREVEDIBILE. TRIONFA “OPPENHEIMER”. POCO DA DIRE. E’ STATO IL FILM DELL’ANNO - NEL GENERE COMMEDIA-MUSICAL DOMINA INVECE “POOR THINGS” DI YORGOS LANTHIMOS, MIGLIOR COMMEDIA, MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA, EMMA STONE, CHE BATTE LA POTENTE MARGOT ROBBIE DI “BARBIE - TRA I FILM NON IN LINGUA INGLESE È LA VOLTA DI “ANATOMIA DI UNA CADUTA”. "IO CAPITANO” DI MATTEO GARRONE NON VINCE NULLA. A VEDERE VIDEO E FOTO LA STAR DELLA SERATA È STATA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

christopher nolan emma thomas golden globe 2024

Allora, come sono andati questi Golden Globes del 2024? Come pensavamo. Senza risultati stravaganti. Tutto abbastanza prevedibile. Trionfa infatti “Oppenheimer”, miglior film drammatico, miglior regista, Christopher Nolan, al suo primo Golden Globe, miglior attore, Cillian Murphy, migliore attore non protagonista, Robert Downey Jr, migliore musica, Ludwig Goransson. Poco da dire. E’ stato il film dell’anno. Nel genere commedia-musical domina invece “Poor Things” di Yorgos Lanthimos, già Leone d'Oro a Venezia, miglior commedia, migliore attrice protagonista, Emma Stone, che batte la potente Margot Robbie di “Barbie” ma anche la stupenda finlandese Alma Poysti di “Foglie al vento”.

cillian murphy robert downey jr. golden globe 2024

Tra i film non in lingua inglese, come era immaginabile è la volta di “Anatomia di una caduta” della francese Justine Triet, che ringrazia tutti, anche il cane attore, Snoop, e vince anche per la migliore sceneggiatura. Inutile dire che è un premio che rafforza Cannes e le sue scelte, visto che è un film francese e quello premiato con la Palma d'Oro. Ma del resto anche i premi a "Poor Things" rafforzano la Venezia di Alberto Barbera, ditela a Buttafuoco che pensa (forse) di sostituirlo. “Io capitano” di Matteo Garrone non vince nulla, ma neanche “The Zone of Interest” di Jonathan Glazer né “Past Lives” di Celine Song.

the holdovers

Attori e registi neri vincono poco e nulla, ahi, a parte la non protagonista Da'vine Joy Randolph per “The Holdovers”, ma tutto il cast di “The Color Purple” torna a casa furioso. Vince però, come pensavano tutti, la strepitosa nativa Lily Gladstone come migliore attrice drammatica per “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese e voglio vedere chi vincerà agli Oscar tra lei e Emma Stone. Sul palco estremamente commossa ha detto che “il premio non appartiene solo a me, questo è un momento storico” e ha ringraziato la comunità Blackfeet che l’ha cresciuta.

killers of the flower moon

Vince come migliore attore di commedia Paul Giamatti per “The Holdovers” di Alexander Payne, che vedremo presto anche da noi, che oltre a ringraziare il regista e gli altri attori ha ricordato che i professori, come quello che lui interpreta, sono “good people”. La rivincita dei professori. E batte avversari fortissimi come il Timothée Chalamet di “Wonka” o il Joaquin Phoenix di “Beau ha paura” o il Jeffrey Wright di “American Fiction”.

il ragazzo e l’airone 3

Del resto, per lo stesso film, Da'vine Joy Randolph, non protagonista, batte rivali blasonate come Emily Blunt, Jodie Foster o Rosamund Pike. Trionfa “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, miglior film animato. E è la prima volta che i giapponesi vincono il Golden Globes. Si deve accontentare “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie, miglior risultato al box office, migliore canzone, cantata da Billie Ellish. Con tutto quello che ha guadagnato ci può stare, ma cercherò di rifarsi agli Oscar. Perde pesantemente Bradley Cooper, col suo “Maestro”, che sperava di vincere almeno come attore contro Cillian Murphy.

taylor swift golden globes 2024. 4

Per le serie tv stravince “Succession”, migliore serie drammatica. Premiati ben tre degli attori, Sarah Snook, Matthew Macfayden, Kieran Culkin. “The Bear” è la migliore serie comedy. Vincono sia il suo protagonista, Jeremy Alan White e vince la co-protagonista nera, Ayo Edebiri. Per le miniserie andate a rivedere la bellissima “Beef – Lo scontro” che trionfa assieme ai suoi due nevrotici protagonisti, Steven Yeun e Ali Wong. A vedere video e foto la star della serata è stata ovviamente Taylor Swift in verde Gucci post-Alessandro Michele.

