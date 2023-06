"GOMORRA? AVEVO LETTO IL LIBRO DI SAVIANO, RIMASI COLPITO DA UNA REALTÀ CHE SCONFINAVA QUASI NELLA FANTASCIENZA" - IL REGISTA MATTEO GARRONE PARLA DEL NUOVO FILM SUI MIGRANTI, DOPO "GOMORRA" E "DOGMAN": “NON SO BENE DOVE STO ANDANDO E NEMMENO LO VOGLIO SAPERE” – "IO FACEVO I MIEI CORTI CON GLI SCARTI DELLA PELLICOLA DI 'NIRVANA' DI SALVATORES. ADESSO SE HAI UN'IDEA LA PUOI REALIZZARE, I RAGAZZI NON HANNO ALIBI” - L’IDEA PER RILANCIARE LE SALE CINEMATOGRAFICHE

Estratto dell'articolo di Fulvia Caprara per la Stampa

matteo garrone foto di bacco

Una luce negli occhi, quasi infantile, un sorriso largo, accogliente, una timidezza congenita che lo ha accompagnato fin dagli inizi trasformandolo in uno degli autori più segreti e laconici del panorama internazionale. Eppure, stavolta, Matteo Garrone, ospite d'onore del Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, smentisce la sua fama, parla di tutto, il cinema, l'ispirazione, il modo per rilanciare le sale in crisi.

L'unico terreno off-limits riguarda il nuovo film Io capitano, nelle sale dal 7 settembre, protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall, storia del viaggio tragico e avventuroso di due ragazzi che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa, affrontando «un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare».

matteo garrone

Garrone, dopo «Gomorra» e «Dogman» torna a puntare l'obiettivo sui nostri giorni, usando il suo linguaggio pittorico e metaforico e mettendo in modo ancor più incisivo il dito nella piaga dell'attualità.

«Sto facendo un percorso, ma non so bene dove sto andando e nemmeno lo voglio sapere. Faccio del mio meglio per raccontare storie che siano vive. Sono d'accordo con quello che diceva Fellini, non ci sono film belli e brutti, ci sono solo film vivi o morti. Cerco di fare film vivi».

«Io capitano» sarà in cartellone alla prossima Mostra di Venezia?

«Non posso dire molto, se non che il film è su due ragazzi che fanno un viaggio partendo dall'Africa. Sarò felice di parlarne quando sarà possibile».

(...)

Le è mai capitato, a fine riprese, di non essere soddisfatto?

matteo garrone io capitano

«Non è facile fare buoni film, cere volte si fanno errori in buona fede. Per Dogman avevo scelto un altro attore protagonista e anche un'altra location, totalmente sbagliata. Stavo per iniziare a girare, ma ho capito che non avevo preso le decisioni giuste, così ho cambiato tutto. L'errore è sempre in agguato, certe volte te ne accorgi in tempo e cambi rotta, altre no».

Ha tenuto una masterclass, qual è il consiglio che darebbe ai futuri registi?

«Sono un autodidatta, non ho una preparazione teorica, per me il lavoro è sempre un'esperienza vissuta sul campo. Quando incontro ragazzi cerco di capire che cosa li interessa, quali sono i loro obiettivi, e cerco di mettermi al loro servizio. Non ho la frase magica che risolve tutto, apro un dialogo. Una cosa che raccomando sempre è di non omologarsi, di trovare un loro linguaggio. Oggi si fanno film con budget sempre più ridotti, ci sono telecamere straordinarie, è diverso da quando ho iniziato io. Allora esisteva ancora la pellicola, facevo i miei corti con gli scarti della pellicola di Nirvana di Salvatores. Adesso se hai un'idea la puoi realizzare, i ragazzi non hanno alibi».

matteo garrone 1

Alla base dei suoi film ci sono stati spesso temi legati alla realtà, che lei ha riletto attraverso la sua particolare sensibilità. Come è andata?

«La cronaca ti lega e io, invece, voglio essere libero, voglio conservare la possibilità di mettere la mia e la nostra fantasia nelle cose che faccio. Quando ho affrontato Gomorra ho scelto un linguaggio quasi documentaristico perché volevo restituire allo spettatore l'esperienza di vivere dentro quel mondo. Ogni film ti suggerisce un approccio. Quello di Dogman è una fusione esplicita tra realismo e astrazione fiabesca. Gomorra è una fiaba nera, avevo letto il libro di Saviano appena pubblicato, rimasi colpito dalla forza di una realtà che sconfinava quasi nella fantascienza».

gomorra di matteo garrone

Ha detto di avere un'idea per rilanciare le sale cinematografiche. Qual è?

«Secondo me bisognerebbe classificare le sale, come si fa con gli alberghi e con i ristoranti. Dovrebbero esserci sale a 3, a 4, a 5 stelle, così da una parte si valorizza il lavoro degli esercenti e dall'altra si tutelano gli spettatori evitando che paghino un biglietto per poi trovarsi in un cinema dove lo schermo è grande come quello del televisore di casa».

io capitano matteo garrone