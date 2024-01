"GRAZIE PER IL RICONOSCIMENTO, QUESTO PROMETTO DI NON VENDERLO" – MEL BROOKS A 97 ANNI NON HA PERSO IL VIZIO E SI AUTO-SPERNACCHIA ALLA CERIMONIA DELLA CONSEGNA DELL’OSCAR ALLA CARRIERA – A QUARANT’ANNI VINSE LA PRIMA STATUETTA GRAZIE AL FILM “PER FAVORE NON TOCCATE LE VECCHIETTE”, MA LA CEDETTE PER SOLDI: “ERANO TEMPI DURI” – DA PICCOLO OSSERVAVO MIA MADRE PIANGERE, ERO INFELICE, COSÌ HO INIZIATO A FARLA RIDERE E, DOPO DI LEI, TUTTO IL RESTO DEL MONDO” - VIDEO

A 97 anni compiuti lo scorso giugno Mel Brooks non ha abbandonato la sua massima «ridi e il mondo riderà con te». Ieri sera in occasione della consegna dell’Oscar onorario a lui e all’attrice Angela Bassett il comico ha come sempre stupito la platea; «Grazie per il riconoscimento, questo prometto di non venderlo».

In sala, divertitissimi, c’erano Martin Scorsese, Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, Natalie Portman, Bradley Cooper e Jon Batiste. […] Nella sua lunga carriera ha ottenuto un Oscar a quarant'anni per il suo film d'esordio «Per favore non toccate le vecchiette». Ed è proprio questa statuetta che Brooks sembra aver venduto «perché i tempi allora erano duri». […]

Nato a Brooklyn da genitori ebrei, figli di immigrati dalla Germania e dalla Russia, Melvin Kaminsky all'’anagrafe, è un ragazzino che per difendersi da compagni più grandi e aggressivi di lui sfrutta la chiave della comicità. «Quando ero un ragazzino osservavo mia madre piangere e ridere, non sapevo perché piangeva o perché rideva ma ero felice se lei rideva e molto infelice se lei piangeva. Così ho cominciato a far ridere mia madre per farla stare bene e poi dopo di lei tutto il resto del mondo».

[…] «Esistono due tipi di produttori: un tipo solo interessato ai soldi, che farebbe qualunque cosa purché sia popolare e un altro (ma sono pochi) veramente interessato all’arte. Naturalmente io appartengo al primo gruppo... scherzo, io con il mio lavoro cerco sempre di fare qualcosa di pazzo e bello, sperando di farne dei soldi».

