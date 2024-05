7 mag 2024 19:11

"LA GRUBER HA RAGIONE. CAPISCO CHE ENRICO SI SIA SENTITO OFFESO, SENTIRSI DARE DEGLI INCONTINENTI, ALLA NOSTRA ETÀ" – MAURIZIO MANNONI, CHE PER ANNI SI È INCAZZATO PER IL RITARDO CON CUI BIANCA BERLINGUER GLI DAVA LA LINEA, ENTRA NEL DUELLO GRUBER-MENTANA: "MI VENIVA DATA CON LA CURVA DEGLI ASCOLTI IN PICCHIATA. MI SONO CONSOLATO VEDENDO CHE ANCHE UNA FIRST LADY DEL GIORNALISMO TELEVISIVO COME LA GRUBER SE LA SIA PRESA COSÌ. A VOLTE IO MI SONO PENTITO DI AVER UN PO’ ESAGERATO NELLE MIE INTEMERATE..." - VIDEO