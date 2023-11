"GUARDATE COME SEI, ME PARI TU ZIO"! NO, NON E' FABRIS (E NEANCHE SEAN CONNERY NEGLI "INTOCCABILI") - LO RICONOSCETE? DOPO UNA VITA TRA SESSO, DROGHE E ROCK 'N' ROLL, SI È RITIRATO NELLA TRANQUILLA NORMANDIA PER DARE UN TAGLIO CON IL PASSATO - ALLA SIRINGA HA PREFERITO LA FORCHETTA, COME AMMESSO DA LUI STESSO: "IN FRANCIA HANNO QUESTI FORMAGGI MERAVIGLIOSI, MAGARI FINIRÒ CON IL DIABETE, CHISSÀ" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Lorenzo Guadagnacci per www.quotidianonazionale.it

PETE DOHERTY

All’inferno e ritorno. "Poteva andarmi peggio, potevo essere morto, come alcuni miei amici. Invece sono qui, sono pulito, ho una moglie e una figlia bellissime, vivo in Francia con loro e con i miei due cani, e mi sento baciato dalla fortuna. Sì, credo in Dio. Ho ritrovato la fede nella quale sono cresciuto, e sono grato a Dio per essermi ritrovato". Pete Doherty oggi ha 43 anni, una gentilezza quieta, occhi che ti guardano, mentre parla lentamente, con un filo di voce. All’inizio degli anni Duemila era costantemente assediato dai fan.

Lui e il suo amico Carl Barat, con i Libertines, avevano segnato non soltanto la scena del rock britannico. […] Pete Doherty è a Firenze, insieme alla moglie Katia De Vidas, ospite del Festival dei Popoli, dove ieri sera è stato presentato, in anteprima nazionale, il documentario che Katia ha girato su di lui: Pete Doherty, Stranger in My Own Skin. […]

[…]

Anche lei è “pulito“, ormai da quattro anni. Si è liberato dalle droghe.

"In realtà, dalle dipendenze non ci si libera mai. La bestia è sempre lì, pronta a ritornare. Ma è vero, adesso non tocco droghe: soltanto, non ho smesso di bere. E mi piace molto mangiare. In Francia, dove viviamo, hanno questi formaggi meravigliosi, il Camembert… Magari finirò con il diabete, chissà".

Però ha vinto una battaglia.

"La droga… La droga, avevo sempre creduto di poterla usare a mio favore, per liberare la creatività. Non mi sono mai sentito ‘dipendente’, credevo di essere più forte. E invece no, anche se mi sentivo più forte, ero quello più debole".

[…]

Come è la sua vita, adesso, in Francia?

"Molto semplice. Porto a spasso i miei due cani, Zeus e Gladys, cerco di mantenermi sano, vado sulla spiaggia".

Crede in Dio?

"Sì. Fino a 14 anni ero molto religioso, poi mi sono perso un po’. Negli ultimi anni ho ritrovato la fede. No, non credo che spariremo dopo la nostra morte".

[…]

